Kılıçdaroğlu: Ey Saray iktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki kağıt toplayıcılarla görüşmesini sosyal medya hesabından paylaşarak iktidara "Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!" ifadeleriyle seslendi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul'daki temasları sırasında, Ümraniye’de atık kağıt toplayarak geçimini sağlayan, geri dönüşüm işçilerini ziyaret etti.

Görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, “Ey Saray İktidarı! Hırsız arsız arıyorsanız yanlış yere bakıyorsunuz. Kağıt toplayıcılarını rahat bırakın. Emeğe biraz saygınız olsun. Hiç vicdanınız yok mu sizin demeyeceğim; çünkü yok!” ifadelerini kullandı.

CHP lideri ile görüşmesinde işçiler, depolarına yapılan baskınlar sonucunda mallarına el konulduğunu anlattı. Öğretmen olan bir geri dönüşüm işçisi, “Ben üniversite mezunu olarak başıma öne eğip ben bu işi yapıyorsam ve uçurumun kenarında kendime tutunacak bir dal bulduysam ve birileri gelip benim bu emeğimi hiçe sayıyorsa burda sıkıntı var demektir” derken, bir başka işçi de, “Üstümüz kirli olabilir ama kalbimiz bir gül bahçesi” diye konuştu. Kılıçdaroğlu ise, konuyla ilgili bir çalışma yaptıklarını ve tamamlandığında tüm CHP’li belediyelere göndereceklerini kaydederek, “Kimsenin çöpten geçinmek zorunda olmadığı bir dünya kuracağız” ifadelerini kullandı.