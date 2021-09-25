Kılıçdaroğlu: Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de katıldığı programda "Gençler, sizlere sözüm var, onların feriştahı gelse yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Kararlıyız" dedi. Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise "Derdini anlatan gençlere yaklaşıp 'çıkar telefonunu göster' diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de Balçova Belediyesi’nin düzenlediği üniversiteyi kazanan 460 öğrenciye dizüstü bilgisayar teslim törenine katıldı. Kılıçdaroğlu, burada yaptığı konuşmada gençlere seslendi.

Konuşmasına Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya’yı kutlayarak başlayan Kılıçdaroğlu, “Sadece gençlere değil Balçova'da yaşayan herkese sahip çıkıyorusunuz” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e de teşekkür eden Kılıçdaroğlu, “O bütün İzmir'i kucaklıyor” ifadelerini kullandı.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

Gençlere ‘umutsuzluğa kapılmayın' mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Size sözüm söz, Türkiye'de yaşanacak ve çalışacak ortamı sizlere sağlayacağım. Bundan kesinlikle emin olmanızı isterim. Demokrasiyi, sevgiyi, dostluğu kesinlikle birlikte Türkiye'ye getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“SİZİ KAVGANIN ORTASINA ÇEKMEK İSTEYEBİLİRLER”

Gençlere provokasyon uyarısında da bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Sizi ayrıştırmak isteyebilirler. Kavganın ortasına çekmek isteyebilirler. Sağduyu ile hareket edeceğiz. Herkesi kucaklayacağız. Her düşünceye saygı göstereceğiz” dedi.

“YURT SORUNUNU BİR YILDA ÇÖZECEĞİM”

İktidarın 19 yılda yurt sorununu çözemediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Benim sadece sizlere değil, bu ülkenin halkına sözüm var. Değil 19 yıl, bir yılda Türkiye'de yurt sorununu çözeceğim. Bir ülke, kaynağını öncelikle çocukları için harcar. Para harcanacaksa geleceğimiz olan evlatlarımız için harcanması lazım. Biz bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

GENÇLERE KYK BORÇLARI SÖZÜ

Sözlerine “İktidar sahiplerini özgürce eleştirebileceğiniz bir demokrasiyi vadediyoruz. Rahatlıkla eleştirebileceksiniz” diyerek devam eden Kılıçdaroğlu, “Hiçbir polis, sabahın köründe, attığınız tweet dolayısıyla, yaptığınız konuşma dolayısıyla kapınıza gelmeyecek. Eğer bir kişi sabahın altısında zili çalacaksa, ‘Herhalde sütçü geldi zili çaldı' diyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

İşsiz gençlerin KYK borçlarına da değinen Kılıçdaroğlu, “Şimdi icra memurları geliyor, iş yok ama para istiyorlar. Bunların faizlerini kesinlikle sileceğiz. Kesinlikle iş başı yaptıktan sonra sadece ana paralarını geri alacağız” diye konuştu.

Gençlerin büyük bir kısmının işsiz olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, gençlere, “Çalışın. Başarılı olun. Her başarı, Türkiye'nin başarısı demektir. Bizim görevimiz de sizin bu başarılarınızı çalışacağınız alanlar yaratarak büyütmek olacaktır” mesajı verdi.

“FERİŞTAHI GELSE YOLUMUZDAN ASLA DÖNMEYECEĞİZ”

Kılıçdaroğlu, sözlerini “Belediye başkanlarımız sizlere hizmet verirken engeller çıkardıklarını biliyorum. Soruşturma açtıklarını da gayet biliyorum. Ama gençler, sizlere sözüm var, onların feriştahı gelse yolumuzdan asla dönmeyeceğiz. Kararlıyız” ifadeleriyle sonlandırdı.

KILIÇDAROĞLU’NA YURT TEŞEKKÜRÜ

Balçova Belediyesi öğrenci yurdunda kalan kız öğrenciler, Kılıçdaroğlu'na çiçek takdim etti. Sahneye çıkan öğrenci, “Biz 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileriyiz. Sizin 10 yıl önce açmış olduğunuz kız öğrenci yurdunda kalıyoruz. Size ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz” diye konuştu.

“ÇIKAR TELEFONUNU GÖSTER DİYEN DAYILARA BENZİYORSUN ERDOĞAN, ZERRE FARKIN YOK”

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu, “Gençleri ya işsiz bırakıyorsun ya yurtsuz! Çıkmışsın ‘Gençlerin sorunu yok’ diyorsun. Sorunları reddedince yok olmuyorlar, sen sadece hamaset yapmış oluyorsun. Derdini anlatan gençlere yaklaşıp ‘Çıkar telefonunu göster’ diyen dayılara benziyorsun Erdoğan, zerre farkın yok” ifadelerini kullandı.