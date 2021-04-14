Kemal Kılıçdaroğlu, fezlekesi için ‘Hodri meydan’ dedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Milletvekili olarak kendisinin de aralarında bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyalarının TBMM’ye sunulmasıyla ilgili “Hodri meydan” dedi.

Sosyal medya hesabından videolu paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Ülke lebalep hasta, hastanelerde yer yok. 128 milyar doların nereye gittiği belli değil. Gece yarısı muhalefet partisinin ofislerini vinçlerle basıyorlar. Gündemi değiştirmek gerekiyor. Algıcıların algıları tutmadı. Şimdi ne yapıyorlar?

* Fezleke düzenliyorlar Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını kaldıracağız diye. Yahu önemli olan Kılıçdaroğlu değil, önemli olan ülkedir. Kılıçdaroğlu fanidir. Ne yaparsanız yapın, ne söylerseniz söyleyin, yiğide savaş bayramdır. Hodri meydan!

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