Kılıçdaroğlu: Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli'nde İzmit Belediyesi'nin Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi açılışına katıldı. Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, Allah'ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye'yi birlikte inşa edeceğiz" diye konuştu.

Halil ATAŞ

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kocaeli’nde İzmit Belediyesi’nin Çınar Çocuk Evi ve Sağlık Merkezi açılışına katıldı.

“HALKA HİZMET EDERSENİZ DESTEĞİNİ DE ARKANIZDA GÖRÜRSÜNÜZ”

Konuşmasında birlik ve beraberliğe dikkat çeken Kılıçdaroğlu,”Eğer siz halka hizmet etmeyi kafanıza koymuşsanız ve ben seçilmiş bir belediye başkanı olarak; hiçbir şekilde kimlik, inanç ve yaşam ayrımı yapmadan halka hizmet ediyorum diyorsanız, arkanızda büyük bir halk desteğini görmüş olursunuz. En büyük arzumuz bu. Belediye başkanlarımızın hiç bir ayrım yapmadan halkı kucaklamalarıdır” dedi.

“POZİTİF AYRIMCILIK YAPIN”

Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanlarına özellikle de şunu söyledim; özellikle yoksul mahallelerden başlayarak pozitif ayrımcılık yapın. Bugüne kadar o mahalleler ihmal edildi, bayramda, seyranda ufak tefek yardımlar götürüldü ve oy avcılığı yapıldı. Biz o bölgelere katkı verirken oy avcılığı asla düşünmüyoruz. Tam tersine onlar kentte huzur içinde yaşasınlar. Gelir düzeyi yüksek insanlar o mahallelerde nasıl yaşıyorlarsa gelir düzeyi düşük mahallelerde de vatandaşlarımız huzur içinde yaşasın istiyoruz. O nedenle belediye başkanlarımıza dedik ki; önce yoksul mahallelerde kreş açınız. Anne güven içinde çocuğunu kreşe bırakabilsin” ifadelerini kullandı.

“EL ELE YÜRÜMEK SORUNLARI HEP BİRLİKTE ÇÖZMEK DEMEKTİR”

“İzmit Belediye Başkanımız Fatma Hürriyet Kaplan, el ele yürümekten bahsetti” diyen Kılıçdaroğlu, “Aslında bu çok önemli. El ele yürümek aslında hiç kimseyi ayırmadan, sorunları çözmek için hep beraber hareket etmek demektir. El ele yürümek, hiç kimseyi dışlamadan, ötekileştirmeden, beraber kentin sorunlarını çözmede ortaklaşmak demektir. Sorunsuz bir kent var mı? Hayır. Sorunsuz bir dünya var mı? hayır. O nedenle aklımız kullanıp elele vereceğiz” şeklinde konuştu.

“HARCANAN HER KURUŞUN HESAP VERME GELENEĞİ OLMALI”

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

*Büyük şehrin çok büyük geliri var. Kocaeli’nin sınırlı gelirleri var. Sınırlı gelirlerle güzel şeyler yapmayı kim öğrenmek istiyorsa Fatma Hürriyet Kaplan’ın yaptıklarına bakacak.

* Demek ki, sınırlı kaynaklarla maliyeti düşük hizmetleri, halka hizmet veren şekliyle yine halka hesap vermek zorundasınız.

*Belediye başkanlarının harcadığı her kuruşu halka hesap verme geleneği oluşması lazım. Bütün belediye başkanlarımıza söyledim; harcadığınız para sizin paranız değil. Harcadığınız milletin parası.

* Halka verdiğiniz her kuruş ile yeni bir siyaset penceresi açmış olacaksınız. Ahlaklı ve adaletli bir siyaset. Yeni bir siyaset penceresi açtık. Buradan gidiyoruz. Dayanışma ile, halka hesap verme kültürü ile, vatandaşlar arasında kimlik, inanç ayrımı yapmadan gidiyoruz.

*Cumhuriyetin 100. yılında Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu cumhuriyeti, Allah’ın izniyle demokrasiyle taçlandıracağız. Güzel bir Türkiye’yi birlikte inşa edeceğiz.

*Demokrasi demek, herkesin düşüncesini özgürce ifade etmesi demek. Demokrasi demek, herkesin farklı düşüncesine tahammül etmek demek. Farklı düşündüğümüz zaman toplumu ilerletiriz. Hepimiz aynı şeyi düşündüğümüz de toplumu ileri taşıyamayız. O nedenle de eğitim çok önemli.

* Eğitim kişiye, aileye, topluma ve ülkeye sınıf atlatan en önemli temel etmendir. Eğitimli bir toplumda demokrasi güçlenir. Hesap verme vardır. Farklılıklara saygı vardır. Dolayısıyla eğitime yapılan yatırım dünyanın en iyi yatırımı olarak görülür.