Kılıçdaroğlu: Hemen asker ve polisimizi Afganistan’dan geri çekin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban'ın Kabil'e ulaşmasının ardından sosyal medya hesabından iktidara seslenerek, "Hemen asker ve polisimizi Afganistan'dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder!" ifadelerini kullandı.

SOZCU.COM.TR

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’e girmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“HEMEN ASKER VE POLİSİMİZİ AFGANİSTAN’DAN GERİ ÇEKİN”

İktidara çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı: “Başkalarının arkasına bakmadan kaçtığı yere, askerimizi kurban etmeyeceğiz. O gayri resmi masalarda verilen şahsi sözlerin kıymetiharbiyesi yoktur.

İktidara sesleniyorum, hemen asker ve polisimizi Afganistan’dan geri çekin. Mehmetçik sadece milletimizin çıkarlarına hizmet eder! Ayrıca halkımıza sesleniyorum; yeni döneme giriyoruz. Göç riskini gören Batı, Erdoğan ile masaya oturmaya çalışacaktır. Hatta Erdoğan'ın seçim kazanması için bolca dua edecektir. Buna izin vermeyeceğiz. Pazarlık öncesi halktan onay alınması şarttır. Gelsin sandığa, alsın onayını.”