Kılıçdaroğlu: Hep beraber maviliklere yürüyeceğiz

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, demokrasinin önemine vurgu yaptı. “Demokrasiyi geliştirdiğiniz andan itibaren göreceksiniz, her alanda toplum huzura kavuşacak” diyen Kılıçdaroğlu, “Anneler çocuklarını gülerek, eğlenerek büyütecekler, yetiştirecekler, hayata kazandıracaklar. Üniversiteler bilgi üretecek. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Dolayısıyla hep beraber maviliklere yürüyeceğiz” açıklamasında bulundu.

Batuhan SERİM

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul’da Şişli Belediyesi Katılımcı Bütçe Çalıştayı'nda konuştu.

“MİLLETE HESAP VERMENİN ONURLU BİR GÖREV OLDUĞUNU ASLA UNUTMAYACAKSINIZ”

Katılımcı bütçenin demokrasinin güçlenmesi demek olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, “Siyasetçinin halkına hesap vermesi demektir. Bazen politikacılar çıkar, şunu söyler: ‘Millete hesap mı vereceğiz?' Evet efendim. Politikacıysanız millete hesap vereceksiniz. Millete hesap vermenin onurlu bir görev olduğunu asla unutmayacaksınız. Çünkü harcadığınız para sizin paranız değil. 83 milyonun parasını topluyorsunuz ve o parayı harcıyorsunuz. Dolayısıyla hesabını vereceğiniz kitle, 83 milyon” şeklinde konuştu.

“ANNELER ÇOCUKLARINI GÜLEREK BÜYÜTECEKLER”

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

* Demokrasiyi geliştirdiğiniz andan itibaren göreceksiniz, her alanda toplum huzura kavuşacak, her alanda hızla büyüyecek, gençler geleceğe umutla bakacak.

* Anneler çocuklarını gülerek, eğlenerek büyütecekler, yetiştirecekler, hayata kazandıracaklar.

* Üniversiteler bilgi üretecek. Katma değeri yüksek ürünler üreteceğiz. Dolayısıyla hep beraber maviliklere yürüyeceğiz.

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