Kılıçdaroğlu: İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız

KPSS Türkiye’de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmasının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, mülakat mağduru gençlerle buluştu. ''Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım" diyen Kılıçdaroğlu, "İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız" sözünü verdi.

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 15 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakat sonuçları açıklanmış, ancak Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) Türkiye'de dereceye giren adayların mülakatta elendiği ortaya çıkmıştı.

Yaşanan hukuksuzluk sonrası mağdur olan gençler tepkilerini sosyal medyadan dile getirmiş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KPSS’de mülakat mağduru olan gençlerle buluşma kararı almıştı.

“İKİ GÜNDÜR UYKU UYUYAMIYORUM”

KPSS sınavından 79.72 alarak İngilizce öğretmenliği alanında 303’üncü olduğunu belirten Salihcan Büyükaydın: “Sözleşmeli öğretmenlik için yapılan sözlü sınavlara girdim. İki gün öncesinde de sözlü sınav sonucumun 56 puana düşürüldüğünü gördüm. Tercih dışı bırakıldım. Bunun sonucunda da iki gündür uyku uyuyamıyorum. İki gündür yollardayım, kurum kurum geziyorum. Çalmadık kapı bırakmadım. İki gündür sadece 4 saat uyudum. Büyük bir haksızlık olduğunu düşünüyorum”

“ADALET İSTİYORUZ”

Lise matematikte Türkiye 68’incisi olduğunu belirten Fuat Korkmaz: “Günlerimi ailemden, çocuğumdan feragat ederek çalışarak geçirerek bu başarıyı elde ettim. Ama sözlü mülakatımın da çok iyi geçmesine rağmen, mülakattaki hocalarımın beni tebriklerle uğurlamasına rağmen ben 55 puan aldım. Benim gibi bin kişiye yakın böyle mağdur arkadaşımız var. Adalet istiyoruz, hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz”

“NEDEN ELENDİĞİMİ BİLMİYORUM”

İlk 100’ün içinde olduğunu ve 87.75 puan aldığını söyleyen felsefe grubu öğretmeni Hatice Ulubay: “Bu benim ikinci mülakatımdı. İlk mülakata girdiğimde puanım 82 idi. Şimdiki mülakat puanım 54. Ben halen neden elendiğimi bilmiyorum. Bunu öğrenmek istiyorum”

“BENİM BABAM BENİ OKUTMAK İÇİN BEL FITIĞI OLDU”

Özel Eğitim Öğretmeni Ahmet Yılmaz: “Benim babam beni okutmak için bel fıtığı oldu. Yıllarca emek verdi. Benim hakkım gasp edildi. 55 puan verilerek atama hakkım elimden alındı. Şu anda kontenjana dahilim ama atanamıyorum”

“YETKİLİLERE SABAHTAN BERİ ULAŞAMIYORUZ”

Gençlerin ardından Kılıçdaroğlu yeniden söz aldı. ”Onlara özür borcumuz var. Yetkililere sabahtan beri ulaşamıyoruz. Bakan beye ulaşamıyoruz” diyen Kılıçdaroğlu, bakanlığın Danıştay’ın kararına uymadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu, ”Adaletin olmadığı yerde huzur olur mu? Bu çocukların hakkını çalmak kimin hakkıdır? Buna hepinizin itiraz etmesi lazım. 84 milyonun itiraz etmesi lazım. Babaların annelerin çocuklarını nasıl yetiştirdiklerini hepimiz biliriz.

Anne babaların haklarını çalmak kimin hakkıdır? Daha önce benzer olaylar çıkınca Danıştay bir karar verdi. Bir puan aralığı belirliyor. Yazılıda alınan puanla mülakatta verilen puan arasında bir aralık belirlemeleri gerekiyor.

Danıştay’ın kararına uymuyorlar. Bütün siyasi partiler, Danıştay’ın kararına uyulması için görüş birliğine vardılar” sözlerini sarf etti.

“MÜLAKAT BELASINI KALDIRACAĞIZ”

İktidar geldiklerinde mülakatı kaldıracaklarını söyleyen CHP lideri açıklamalarını, ”TBMM’nin milli eğitim kararına, Danıştay kararına uymayacaksınız; çalışkan öğrencilerin hakkını yiyeceksiniz. Sonra bana adaletten bahsedeceksiniz?

Bu çocuklarımızın haklarını savunmak benim boynumun borcudur. Saray’da bunu çok iyi bilsin. Birilerinin haklarını birilerine yedirmeyeceğiz. İktidar olduğumuzda mülakat belasını kaldıracağız” diyerek bitirdi.

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