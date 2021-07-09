Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara’ya girişleri engellenen maden işçileri Soma’ya dönüş yolunda sabaha karşı kaza geçirmiş, madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetmişti.7

“ARTIK BİRAZ UTANIN, BİRAZ VİCDANINIZ SIZLASIN”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik kazasında hayatını kaybeden işçileri hatırlatarak, iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, İktidar Soma'yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma'ya eziyet etmeyi bırakın!” ifadelerini kullandı.