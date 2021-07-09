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Kılıçdaroğlu: İktidar, Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya girişleri engellenen Soma’lı maden işçilerinden Ali Faik İlter ile Birleşik Maden-İş Genel Başkanı Tahir Çetin trafik kazasında hayatını kaybettiğini hatırlatarak iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu,"İktidar Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma’ya eziyet etmeyi bırakın!" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 17:24, 09/07/2021
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Kılıçdaroğlu: İktidar, Soma’yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın

Manisa'nın Soma ilçesinden kıdem, ihbar tazminatları ve ücret alacakları için gittikleri Ankara’ya girişleri engellenen maden işçileri Soma’ya dönüş yolunda sabaha karşı kaza geçirmiş, madencilerden Bağımsız Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Tahir Çetin ve Ali Faik İlter hayatını kaybetmişti.7

“ARTIK BİRAZ UTANIN, BİRAZ VİCDANINIZ SIZLASIN”

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla trafik kazasında hayatını kaybeden işçileri hatırlatarak, iktidarı eleştirdi. Kılıçdaroğlu, İktidar Soma'yı toplu mezarlığa çevirdi! Artık biraz utanın, biraz vicdanınız sızlasın, Soma'ya eziyet etmeyi bırakın!” ifadelerini kullandı.

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