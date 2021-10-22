Kılıçdaroğlu ile görüşen Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı: Maalesef devlette devamlılık esas olmuyor

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş, 3 bin 500 kişinin istihdam ettiği Otonomi'yi ziyaret etti. Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç, "Devlette devamlılık esastır diye bir söz vardır. Maalesef Türkiye’de devlette devamlılık esas olmuyor. Üzülerek söylüyoruz" eleştirisinde bulundu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Otonomi'yi ziyaret etti. Galericilerin sorun ve taleplerini dinleyen CHP lideri Kılıçdaroğlu daha sonra, Otonomi Yönetim Kurulu ile bir araya geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar eşlik etti.

“İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DAVA AÇTIK”

Görüşmede Otonomi Yönetim Kurulu ve MASFED Başkanı Aydın Erkoç, “Türkiye genelinde 70 bin adet motorlu araç satıcısı var. Bunların bir kısmına otomotiv ticaret merkezleri yapıldı, bir kısmı da yapılmak üzere. Bu işin genelgesi 2009 yılında çıktı. Artık şehir merkezlerinin oto galerisi olmasın diye böyle bir genelge çıktı. Biz de o dönem İçişleri Bakanlığı'na dava açtık. Maalesef davaları kaybettik. İdari Mahkeme'de yürütmeyi durdurma aldık ama onu da kaybettik. Daha sonra TOKİ'den ihaleye girip bu arsayı satın aldık. 343 kişinin ortak olduğu. İnşaatını yapmak üzere yola koyulduk. Şu anda 3 bin 500 kişi burada çalışıyor. 680 iş yerimiz var” bilgilerini verdi.

“MELİH GÖKÇEK İLE MÜCADELE ETTİK”

Erkoç, şöyle devam etti:

“Maalesef Türkiye'de siyaset her şeyin önüne geçiyor. Bir dönem Melih başkan ile mücadele verdik, sonra Otonomi Melih Gökçek'in oldu. Bunları hep görüyoruz, yaşıyoruz. Ama burası tamamen özgür, bağımsız bir yerdir. Bizim de kapımız her siyasi partiye açıktır. Biz çok mutlu olduk. Seçim zamanı gelinmediği için geldiğinizden dolayı mutlu olduk. Bundan sonra bu tür gelmeleri de bekliyoruz. Keşke diğer siyasi partiler de gelseler.

“TÜRKİYE'DE DEVLETTE DEVAMLILIK ESAS OLMUYOR”

Devlette devamlılık esastır diye bir söz vardır. Maalesef Türkiye'de devlette devamlılık esas olmuyor. Üzülerek söylüyoruz. Bir kısım belediyelerimizde de olmuyor. İçişleri Bakanlığı'nın çıkarttığı genelge en son Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yönetmeliğe döndü. Bu yönetmelikte nüfusu 150 bini geçen nüfusta 30 adet olması gerekiyor. Bunlar ticari parsellerde olması gerekiyor deniyor. Uygulamaya geldiğinde problem yaşanıyor. “

KILIÇDAROĞLU: BÜTÜN SİYASİ PARTİLERİ DAVET EDİN

Kılıçdaroğlu Erkoç'a “Bütün siyasi partileri davet edin, gelsinler. Sizi dinlesinler. Sorunlarınızı aktarın, nasıl çözüleceği konusunda düşüncelerinizi aktarın. Siyaset böyle yapılırsa memlekete faydası olur” yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu: Türkiye şüpheli devlet listesine alındı