Kılıçdaroğlu: İlk seçimde 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin yıl dönümünde paylaştığı mesajda, "İktidarını 12 Eylül’e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini “Allah’ın lütfu” olarak görenler, Gazi Meclisimiz’e düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 12 Eylül darbesinin 41'inci yıl dönümü dolayısıyla paylaştığı mesajda, “İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” dedi.
Kılıçdaroğlu sosyal medya paylaşımında, “İktidarını 12 Eylül'e borçlu olanlar darbelerle hesaplaşamaz. Darbe girişimlerini “Allah'ın lütfu” olarak görenler, Gazi Meclisimiz'e düşmanlıkta darbecilerden geri kalmayanlar demokrasimizi yüceltemez. İlk seçimde, 12 Eylül ruhunu da tarihin tozlu raflarına kaldıracağız” ifadelerini kullandı.