Kılıçdaroğlu, İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl’ın cenaze törenine katıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, trafik kazası sonucu yaşamını yitiren İmranlı Belediye Başkanı Murat Açıl'ın Küçükçekmece Garip Dede Cemevi'ndeki cenaze törenine katıldı.

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Sivas’ta önceki gün meydana gelen trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Sivas’ın İmranlı ilçesi Belediye Başkanı Murat Açıl (57) son yolculuğuna uğurlandı.

Açıl’ın cenaze namazı Küçükçekmece’deki Garip Dede Cemevi’nde kılındı. Cenaze töreninde Açıl’ın annesi Sabriye Açıl, dayısı Cemal Aydın, kız kardeşi Sultan Çıtak ile eski eşleri Rahime Açıl ve Sinem Açıl taziyeleri kabul etti.

Törene CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Onursal Adıgüzel, Ali Şeker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılıçdaroğlu, cenaze töreninde kısa bir konuşma yaparak, “Murat Açıl, İmranlı için büyük emek verdi, İmranlılar mutlu olsun daha güzel bir kentte yaşasınlar diye büyük emek harcadı. Genç, dinamik, enerjik biriydi. İstanbul ile İmranlı’yı bir anlamda buluşturdu. İş dünyasını buluşturdu. Sevgiyi, dostluğu egemen kıldı. Dolayısıyla büyük çaba harcadı. Genç yaşta kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin” dedi.

Açıl cenaze namazının ardından Büyükçekmece Mezarlığı’na defnedildi. (DHA)

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