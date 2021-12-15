Kılıçdaroğlu: İmamoğlu ve Yavaş’ın adaylığına karşı değilim

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ı ziyaret etti. Görüşme öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu , Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin soruya "Karşı değilim, arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci Ankara’ya ve İstanbul’a yaşatıyorlar.” cevabını verdi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüştü.

“SAĞLIKLI VE TUTARLI ÇÖZÜMLER ÜRETMEYE ÇALIŞACAĞIZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaret öncesi şu açıklamalarda bulundu:

“Siyasetçi olarak biz de yaşanan ekonomik bunalımı yakından izlemeye çalışıyoruz. Dolayısıyla sorun yaşayan bütün kesimleri dinleme ve sağlıklı, tutarlı çözüm yollarını kamuoyuyla paylaşmak için çaba harcıyoruz. İstanbul Sanayi Odası'nı bu vesileyle ziyaret ediyoruz. Sayın Başkan ve arkadaşlarından bilgi alacağız. O bilgilerden yararlanarak sağlıklı ve tutarlı çözümler üretmeye çalışacağız.”

“BERABER KARAR VERİLECEK”

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığına ilişkin gün içerisinde Millet İttifakı ile bir teması olup olmadığına ilişkin soruya, “Yo, hayır. Bunu daha önce de ifade etmiştim zaten, yeni bir şey değil aslında. Birlikte yola çıktığımız, demokrasi konusuna birlikte mücadele ettiğimiz, güçlendirilmiş parlamenter sistemi birlikte Türkiye'ye getirmek istediğimiz arkadaşlarla beraber karar verilecek.” yanıtını verdi.

“KARŞI DEĞİLİM, ARKADAŞLARIN GÖREVİ VAR”

Kılıçdaroğlu, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlarının adaylığına ilişkin gelen soruya ise, “Karşı değilim, arkadaşların görevleri var ve şu anda çalışıyorlar. Başarılı bir süreci Ankara'ya ve İstanbul'a yaşatıyorlar.” cevabını verdi.

“TALİHSİZ BİR AÇIKLAMA”

Hazine ve Maliye Bakan Nureddin Nebati’nin ekonomiye ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine Kılıçdaroğlu, “Talihsiz bir açıklama çünkü bakanlar ekonominin gidişini şahsileştirmezler. Kendi şahsi pozisyonlarını, ekonomik pozisyonla eş tutmazlar. (Nebati'nin açıklamaları) Bu yanlış.” dedi.

“ÇOK ÖNEMLİ BİR FIRSAT”

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Bahçıvan ise şöyle konuştu:

“Kendilerinin bugün bizlerle beraber olmasını, Türk sanayisinin ve Türk ekonomisinin önümüzdeki döneme yönelik durumunu değerlendirmek adına önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Bugünkü ziyaretin, çok önemli ve anlamlı bir vesileye fırsat olacağı düşüncesiyle hem zatıalilerine hem de beraberindeki heyete aramızda oldukları için şükranlarımı sunuyorum.”