Kılıçdaroğlu: İttifak kurduğumuz partiler geçmişte neredeyse birbirinin düşmanıydı

Şanlıurfa Dernekleri Buluşması'nda konuşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Biz İYİ Parti, Demokrat Parti ile Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Halbuki geçmişte bu partiler geçmişte neredeyse birbirinin düşmanıydı. Ama her bir liderin ne kadar olgunlaştığını görüyoruz. Demek ki bir araya gelebiliyoruz, oturup konuşabiliyoruz. O zaman neden kavga ediyoruz?" diye sordu

Ahmet KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa dernekleri buluşması için Gaziantep'e geldi. Gaziantep’te partililer tarafından karşılanan Kılıçdaroğlu, daha sonra Şanlıurfa Dernekleri Buluşması’na katıldı. Kılıçdaroğlu, salona ‘Urfaya Paşa geldi’ türküsüyle giriş yaptı.

“ADALET KAVRAMININ İÇİNİN BOŞALTILMASINA İZİN VERMEMEMİZ LAZIM”

Demokrasi ve adaletin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Adaletin olmadığı yerde insan hakkı olmaz. Adaletin olmadığı yerde haklıyla haksızı ayıramazsınız. Güçlünün sesi çıkar, güçsüzün sesi çıkamaz. Adalet sadece bir sözden de ibaret değildir. Adalet vatandaşa saygı duymaktır. Haksızlığa karşı olmaktır. Adalet tüyü bitmemiş yetimin hakkını yememektir. Adalet kavramının içinin boşaltılmasına izin vermememiz lazım. Bir siyasetçi bunları bilmiyorsa ve bu çerçevede hareket etmiyorsa o siyasetçiyi her birimizin tek tek sorgulaması lazım.” diye konuştu.

“EVLATLARIMA ‘CHP'Lİ BELEDİYELERİN BİNASINDAN İÇERİ GİRMEYECEKSİNİZ’ DEDİM”

Konuşmasında kendi ailesinden de bahseden Kılıçdaroğlu, ” Üç tane evladım var. Elleri ekmek tutuyor. Birisi İstanbul’da avukatlık yapıyor. “Bir CHP'li belediyelerin binasından içeri girmeyeceksiniz” dedim. Yarın dedikodusu olur. Niye olsun. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internet siteme koydum. ‘Benim mal varlığım budur dedim. Vicdanen rahatım. Ne kazandıysam alın teriyle kazandım. Ben isterim ki bütün siyasetçiler böyle yapsın. Devleti yöneten siyasetçinin temiz olması lazım. Temiz olacak ki her hangi bir olay karşısında geri adım atmayacak. Temiz olacak ki tehdit edilmeyecek.” dedi.

“ARTIK OTURUP HELLALEŞMEK ZORUNDAYIZ”

Kılıçdaroğlu helalleşmenin önemine vurgu yaparak, “Artık bizim helalleşmemiz lazım. Çok bölündük, çok ayrıştık, çok kavga ettik. Bu ülkede başbakanlar, bakanlar idam edildi. Gencecik çocuklarımız idam edildi. Kimisi alkışladı, kimisi öfke duydu. Bunları bir tarafa bırakmaz zorundayız ve oturup helalleşmek zorundayız. Bu topraklar bereketli topraklardır. Mevlana'lar, Hacı Bektaş'lar, Ahi Evran'lar yaşadı, tamamı bize sevgiyi, beraber yaşamayı, ahlakı, bilgiyi öğrettiler.” ifadelerini kullandı.

“İTTİFAK KURDUĞUMUZ PARTİLER GEÇMİŞTE NEREDEYSE BİRBİRİNİN DÜŞMANIYDI”

“Çocuklarımızla güzel bir ülke bırakmak zorundayız” diyen Kılıçdaroğlu, “Biz İYİ Parti, Demokrat Parti ile Saadet Partisi ile bir ittifak kurduk. Halbuki geçmişte bu partiler geçmişte neredeyse birbirinin düşmanıydı. Ama her bir liderin ne kadar olgunlaştığını, ne kadar güzel hareket ettiğini, davrandığını ve bu davranışları demokrasi üzerine inşa ettiğini, insan hakları üzerine inşa ettiğini, saygı üzerine inşa ettiğini görüyoruz. Demek ki bir araya gelebiliyoruz, oturup konuşabiliyoruz. O zaman neden kavga ediyoruz?” diye sordu.

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