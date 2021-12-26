Kılıçdaroğlu: Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın kendisini hedef aldığı konuşmasına yanıt verdiği açıklamasında muhalefetin son dönemdeki önerilerinin tek tek gerçekleştiğini hatırlatarak, "Erdoğan'ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi... Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!" ifadelerini kullandı.

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Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasına yanıt verdi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri paylaştı:

“BENİ TAKİP ETMEYE DEVAM ET”

* Ey Şahıs, Şanlıurfa’ya önerdiğim enerji modelini önce trollerinle kapatmak istedin; baktın olmuyor kendin geldin. Bugün 1 saat kürsüde beni anlatmışsın, anlat anlat. Beni takip etmeye devam et. Tekrar ediyorum, Şanlıurfa’nın taşlık arazisinde güneş enerjisinden elektrik üretilir.

“ÖNCE KONUŞUR, SONRA DEDİKLERİMİ AYNEN YAPAR”

* Erdoğan’ın söylediklerine bakmayın, o önce konuşur sonra dediklerimi aynen yapar. Asgari ücret, elektrik faturaları, emekliye ikramiye, 3600 ek göstergede yapacağı gibi… Şimdi de kadınları ve nafakayı konuşmaya başlamış. Koş Erdoğan koş, sana daha neler yaptıracak bu Bay Kemal!

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