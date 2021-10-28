Haberler - Gündem

Kılıçdaroğlu limon hasadı yaptı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Muğla'nın Dalaman ilçesinde limon bahçesinde yaptığı hasadın ardından çiftçilerle kahvaltı yaptı.

Yayınlanma: 14:49 - 28 Ekim 2021 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut

Bir dizi program için Muğla’ya gelen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sabah saatlerinde Dalaman’in Kapugargın Mahallesi’nde limon üreticileriyle buluştu. Çiftçilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, limon bahçesinde hasat yaptı. Hem üreticinin hem de çiftçinin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu, çiftçilerle birlikte köy kahvaltısı yaptı.

CHP Genel Başkanı, Köyceğiz Beyobasında üretici kadınları dinledi. Kılıçdaroğlu kadınlarla çiçek dikti.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun programına CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Muğla milletvekilleri Suat Özcan, Süleyman Girgin, Mürsel Alban ve Burak Erbay ile ilçe belediye başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Adem Zeybekoğlu ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, daha sonra üretici kadınlarla buluşmak üzere Köyceğiz ilçesine hareket etti.

CHP dizi Kemal Kılıçdaroğlu Köyceğiz Muğla Seyit Torun