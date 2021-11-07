Kılıçdaroğlu, madde madde sıraladı: Bunları yapmazsam hesap sorun

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, kamera karşısına geçerek iktidara geldiklerinde ilk 6 ayda kadınlar için yapılacakları madde madde anlattı. İstanbul Sözleşmesi'nin ilk 1 haftada yürürlüğe gireceğini, Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacağını belirten Kılıçdaroğlu, ev kadınlarının istihdamı için Aile Destekleri Sigortası'nın yasalaşacağını açıkladı. Doğum izni kanunundan nafakaya kadar önemli değişiklikler yapılacağını açıklayan Kılıçdaroğlu, "Şahitsiniz, bunları yapmazsam hesap sorun" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde kameralar karşısına geçerek iktidara geldiklerinde ilk 6 ay içerisinde gençler için yapacaklarını sıralamıştı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu kez sosyal medyadan paylaştığı videoyla kadınlar için iktidarın ilk 6 ayında yapacaklarını özetledi.

Kılıçdaroğlu, “İktidarımızın ilk 6 ayında gençler için telafi edeceklerimizi özetlemiştim. Şimdi sıra, kadınlar için atacağımız hızlı adımları duyurmaya geldi. Bu videoda ilk 6 ay içinde kadınlara yönelik hayata geçireceğimiz çözümleri açıklıyorum, milletimizi de şahit olmaya davet ediyorum” diyerek videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ İLK 1 HAFTADA YÜRÜRLÜLÜĞE GİRECEK”

Kılıçdaroğlu, kadınlar için yapılacakları şöyle anlattı:

*Kadına yönelik şiddetle mücadelemiz hemen başlayacak. İstanbul Sözleşmesi'ni ilk 1 hafta içinde yeniden yürürlüğe koyacağız.

*Kadına şiddet davalarına bakan özel yetkili mahkemeler ve Yargıtay'da ayrı bir ceza dairesi kurulacak 6 ay içinde.

*Tüm savcı, hakim ve adli kurumlarda çalışanlar bu konuda özel eğitim alacak. Her polis karakolunda ev içi şiddet konusunda eğitim almış ekipler bulunacak. İçlerinden en az biri kadın olacak.

*Şiddet bildiriminin aile hekimi tarafından da yapılması için polis ve aile hekimi arasında bir iletişim kanalı oluşturulması sağlanacak.

“KADINA ŞİDDETTE İNDİRİMSİZ HUKUKİ YAPTIRIM UYGLANACAK”

*Kadınlara şiddet olan şahıslara indirimsiz bir şekilde hukuki yaptırımlar uygulanacak.

*Kadına iş yerinde uygulanan ayrımcılığa yönelik ilk 6 ayda net adımlar atacağız. İşte veya evde her nerede olursa olsun kadına uygulanan fiziki şiddet gibi, psikolojik ve ekonomik şiddet de aynı kapsamda suç sayılacak. Umuyorum ki artık kadınlar, adaleti ve güvenliği sosyal medyada aramak zorunda kalmayacak.

“AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI YASALAŞACAK”

*Ev kadınlarının sosyal güvence meselesini ilk 6 ayda çözeceğim. 1971 yılından bu yana Türkiye'nin taahhüt ettiği ama yasalaştıramadığı Aile Destekleri Sigortasının yasalaştırılmasını ilk 6 ayda sağlayacağım. İlk 6 ayda ev kadınlığını kanuni iş tanımına dahil edeceğiz. Çalışmayan kadınların sosyal haklarını güvence altına alacağız.

*Hane geliri asgari ücretin altında olan haneler için Aile Destekleri Sigortasından mali destek sağlanacak. Önce hanedeki kadın adına bankada bir hesap açılacak. Sonra da para, o kadının banka hesabına yatmaya devam edecek. Ev kadınları güçlendikçe aileler de güçlenecek.

“SLOGANIMIZ ‘EV KADINLARIAN İŞ EVE AŞ'”

*Kadın istihdamını artırmaya yönelik adımları ilk 6 ayda atacağım. Tabi önemli bir hedefimiz de çalışmak isteyen ev kadınlarına destek olmaktır. KOBİ'lerin yarı zamanlı kadın istihdamını artırmak için sloganımız ‘Ev kadınlarına iş, eve aş' olacak. Ev kadınları yarı veya tam zamanlı işe alan KOBİ'lerin vereceği maaş, ödeyeceği vergide devlet Aile Destekleri Sigortası kapsamında destek verecek.

*Devlet memuriyetine ev kadınlarının da alınmasını teşvik edeceğim. Ayrıca kamuda, yönetim kademelerinde en az yüzde 35 kadın kotası uygulanmasını sağlayacağım. Devlet, yönetim kademelerinde çalışan kadın oranı yüzde 35 veya üzeri olan özel sektör şirketlerine de vergi teşviği verecek.

“NAFAKA GERGİNLİĞİNİ BİTİRECEĞİM”

*Eşinden boşanan kadınlar için ilk 6 ayda yeni başlangıçlar fonu oluşturacağım. Kadın ve erkek arasındaki nafaka gerginliğini kesinlikle bitireceğim. Eşinden boşanan kadınlara Aile Destekleri Sigortası kapsamında kuracağımız yeni başlangıçlar fonu sayesinde boşanıp, başvuran her kadına taşınma ve ev kurma desteği verilecek.

*Kadın çalışmıyorsa, istihdama katılımı için belediyeler tarafından eğitim ve iş bulma desteği verilecek. Kadınlar güçlenecek ve kimseye muhtaç olmadan hayatlarına yeniden başlayacaklar. Amacımız bu konuda tam adalet düzenini kurmak.

“DOĞUM İZNİ KANUNUNU DEĞİŞTİRECEĞİM”

*Doğum izni kanununu ilk 6 ayda değiştireceğim. Doğum iznine ayrılmış ve kanuni süre içinde işine dönememiş veya işinden ayrılmak zorunda kalmış kadınların, ileri yıllarda yeniden iş hayatına dönmeleri halinde istihdam eden kurum ve kuruluşlarına yönelik özel vergi teşviğini ilk 6 ayda getireceğim.

*Tüm dünyadaki trendin aksine Türk kadınları iş hayatına dönmek istediklerinde pozitif ayrımcılık uygulamalarından yararlanmış olacak.

“ÖNLEYİCİ SAĞLIK HARCAMALARI ÜCRETSİZ OLACAK”

*Güçlü bir kadın sağlığı projesini hemen başlatacağım. Kadın sağlığı programı sayesinde kadınların sağlık, bakım ve hijyen konusundaki en büyük güvencesi devlet olacak.

*Ergenlik çağına giren kız çocuklarının sağlık harcamaları ücretsiz olacak. Rahim kanserini önleyen aşı dahil olmak üzere bu konudaki tüm önleyici sağlık harcamaları da devlet tarafından ücretsiz olarak karşılanacak.

“SÖYLEDİKLERİMİ YAPMAZSAM HESAP SORACAKSINIZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu, konuşmasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Sevgili halkım, bunlar, iktidara gelişimizin ilk 6 ayında kadınlar için hayata geçireceğimiz nefes alma kolaylıklarıdır. Videomu buraya bırakıyorum, siz de şahit olun. Söylediklerimi yapmaz isem hesabımı doğal olarak soracaksınız.”

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