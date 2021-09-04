Kılıçdaroğlu makamında ağırladı! Üniversiteyi kazanan Nazım’ın annesi yaşadığı zorluğu anlattı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü’nü kazanarak adından söz ettiren otizmli Nazım Özgün İpek ve annesini CHP Genel Merkezi'nde ağırladı. Nazım Özgün İpek'in annesi İrem Afşin, 8 ilkokuldan, 8 ortaokuldan oğlunun geri çevrildiğini ve baskı gördüklerini belirterek yaşadıkları zorluğu anlattı.

Sozcu.com.tr

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Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü'nü kazanan Nazım Özgün İpek, başarısıyla adından söz ettirmişti.

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından bir sosyal medya paylaşımında bulunan Nazım Özgün İpek, “1. tercihimi, çok istediğim Hacettepe Üniversitesi Antropoloji bölümünü kazandım! Ben artık üniversiteliyim, başardım” ifadelerini kullanmış ve annesi İrem Afşin'e teşekkür etmişti.

“GURURUM, NEFESİM, CESARETİMSİN…”

İrem Afşin ise, “Bana artık ‘Hacettepeli Nâzım’ın annesi diyeceksiniz dostlar, yoldaşlar. Kazandı! En çok okumak istediği bölümlerden birini, ilk tercihi Hacettepe Antropoloji bölümünü kazandı!! Sen benim gururum, nefesim, cesaretimsin, yolun açık olsun“ diyerek duygularını ifade etmişti.

Anne ve oğlunun sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımlar sıkça paylaşıldı.

KILIÇDAROĞLU MAKAMINDA AĞIRLADI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Nazım Özgün İpek ve annesi İrem Afşin'i CHP Genel Merkezi'ndeki makamında ağırladı.

Nazım Özgün İpek'in başarısını tebrik eden Kılıçdaroğlu, bu başarının öyküsünü dinledi.

KILIÇDAROĞLU: 2 SENE ORADA DERS VERDİM, GENÇLERLE OLMAK ÇOK GÜZEL

Sohbetleri sırasında Kılıçdaroğlu, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü'nde Aktüerya bölümünde 2 sene ders verdiğini anlatarak, “Kampüs çok güzel. Gençlerle beraber olmanın keyfi çok daha güzel. Onların zihinleri çok açık. Tahmin etmediğiniz sorular geliyor. Güzel bir şey gençlerle beraber olmak” dedi.

“8 İLKOKUL, 8 ORTAOKULDAN GERİ ÇEVRİLDİK”

Nazım Özgün İpek'in annesi İrem Afşin işe yaşadıkları zorlukları şöyle anlattı:

* Nazım otizmli. Bizim çocuklarımızın maalesef eğitim hakkından mahrum kaldığı sıkıntılı durumlar yaşıyoruz. Çok zorluk yaşadık. 8 ilkokuldan geri çevrildi, 9. ilkokulunda ancak öğretmen ‘otizmi bilmiyorum ama bana anlatırsanız çocuğunuzla nasıl iletişim kurmam gerektiğini okuturum' dedi.

* İstemeyen veliler oldu. Baskılar da gördü ama öğretmeni hep onun yanında durdu. Ama sonra ortaokula geçerken de 8 okuldan geri çevrildik. Nazım artık üniversiteli oldu.

Nazım Özgün İpek ise ilkokulda kendisinin okumasını sağlayan öğretmenine minnetini ifade ederek, “Benim okumamı kendisi sağladı. Bana çok yardımcı oldu ilkokuldayken” dedi.

“EN SEVDİĞİM DERS TARİH”

İpek'in en sevdiği dersin tarih olduğunu söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben yerel tarihe meraklıyım. Bulunduğum ilin tarihin öğrenmek isterim. Anadolu coğrafyası tarih açısından çok zengin” ifadelerini kullandı.