Kılıçdaroğlu: Meraklanmayın az kaldı, geliyor gelmekte olan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat'ta vatandaşlara seslendi. İktidara geldiklerinde esnaf ve çiftçilerin borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğinin sözünü veren Kılıçdaroğlu," Meraklanmayın az kaldı, geliyor gelmekte olan. Hep beraber halkın iktidarını getireceğiz" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yozgat’ta Yerköy Belediyesi’ni ziyareti sırasında belediye binası önünde bekleyen vatandaşlara seslendi.

“ESNAF VE ÇİFTÇİLERİN BORÇ FAİZLERİNİ SİLECEĞİZ”

“Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok” diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

* Bütün sorunlarını birlikte çözeceğiz ve birlikte mücadele ederek Türkiye’yi huzura kavuşturacağız. Hiç kimseyi inancından ötürü, kimliğinden ötürü, yaşam tarzından ötürü ötekileştirmeyeceğiz. 83 milyon beraber olacağız, emin olun hep beraber Türkiye’yi büyüteceğiz.

* Gençlerin, çiftçilerin sorunları var çözeceğiz. Çiftçilere söz verdim, dedim ki, ‘ İttifak olarak hep birlikte iktidar olduğumuzda çiftçilerin bankalara, diğer kurumlara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Faizleri olmayacak’

* Esnafın, esnaf kefalete ve bankalara olan borçlarının faizlerini bir hafta içinde sileceğiz. Esnaf rahat edecek. Emin olun 6 ay içinde bu ülke hep beraber rahat bir nefes alacak. Göreceksiniz, huzuru, barısı, kardeşliği getireceğiz.

Önümüzdeki hafta, kadınlar için açıklamalar yapacağını söyleyen Kılıçdaroğlu,”Yapacağım açıklamayı bütün kadınların dinlemesini istiyorum. Şimdi bir şey söylemiyorum.” dedi.

“MERAKLANMAYIN AZ KALDI, GELİYOR GELMEKTE OLAN”

Ülkedeki işsizlik sorununa dikkat çeken Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle noktaladı:

* İşsizlik var biliyorum, bu bölgede de var, Türkiye’nin her tarafında var. Gençlerimiz işsiz perişan vaziyetteler. Anneler, babalar çocuklarının iş bulmasını istiyorlar. Bütün bunların yolu ittifakı iktidara getirmekten geçiyor.

* İktidara getirmek sizin elinizde, benim elim değil. Meraklanmayın az kaldı, geliyor gelmekte olan. Hep beraber halkın iktidarını getireceğiz. Birlikte Türkiye’yi ayağa kaldıracağız. Birlikte karanlıkları yeneceğiz, aydınlığı bu ülkeye getireceğiz.

Kılıçdaroğlu, daha sonra Yerköy Belediye Başkanı Ferhat Yılmaz ile başkanlık makamında görüştü.

YOZGAT DÖNÜŞÜ KILIÇDAROĞLU’NA YOĞUN İLGİ

Yozgat’taki ziyaretlerini tamamlayan Kılıçdaroğlu, Ankara’ya dönüş yolunda vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlar, Kılıçdaroğlu’nu çay içmeye davet etti.

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu’nun Baş Danışmanı Deniz Demir, “Yozgat dönüşü, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde vatandaşlar yolumuzu kesti, çay içelim dediler. Yine mitinge dönüştü. Saat: 20.20 #GeliyorGelmekteOlan” notunu düştü

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