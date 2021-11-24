Kılıçdaroğlu mitinglere başlama kararı aldı! İlk adresi o il olacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL’nin tarihi değer kaybı ve artan hayat pahalılığına tepki gösterdi, iktidarı sert sözlerle eleştirdi. “Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana’ diyorum.” diyen Kılıçdaroğlu, ilk mitingin Mersin’de gerçekleştirileceğini açıkladı.

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TL'nin tarihi değer kaybı, art arda gelen zamlar ve artan hayat pahalılığı son günlerde Ankara'da hareketli saatler yaşanmasına neden oldu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan gelen talep üzerine miting düzenlemeye başlayacaklarını duyurdu.

“ESNAFIMIZ SATACAK MAL BULAMIYOR”

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şöyle dedi:

*Kifayetsiz Erdoğan'ın iktisadi temellerden tamamen uzak ekonomi yönetimi, liyakatsiz bürokratlar ile birleşince, ülke kaosa sürüklendi. Türk Lirası serbest düşüşe geçti.

*Mutfaklarımızda büyük bir yangın var. Marketlerde karne uygulamaları başladı. Esnafımız satacak mal bulamıyor.

Şahıs ve şürekası açık ve net söylüyorlar: ‘Ülkeyi o kadar fakirleştireceğiz ki, yurt dışından gelenler çok ucuza insanımızın emeğini sömürebilecek.

“BELLİDİR Kİ SİZDE AKIL GALİP GELMEYECEK”

*Ülkenin geleceği ile ilgili tek vaatleri sömürülmenizdir. Satacak bir şey kalmayınca, fakirliğimizi satmaya karar verdiler.

*Ey Şahıs, ey ucube rejim, ey yarı cahil kadrolar, ey bu ucube koalisyonun dilini yutmuş küçük ortağı, bellidir ki sizde akıl galip gelmeyecek. Anayasamızın bize tanıdığı hakları kullanarak, milletimizin sesini dinlemek üzere, ‘Haydi Meydana' diyorum. İlk mitingimiz Mersin'de!

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