Kılıçdaroğlu: Ne mültecilerin sömürülmesine, ne de ülkemizin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, göçmenlere yönelik tartışmalara ilişkin bir sosyal medya paylaşımında bulundu.

Daha önce bu konuda yaptığı videolu açıklamayı yeniden paylaşan Kılıçdaroğlu, “Ben ne mültecilerin sömürülmesine ne de güzel ülkemizin emperyalistlerin mülteci hapishanesine dönüştürülmesine razıyım! O demiş, bu söylenmiş önemli değil. Bu videoda gayet net belirttiğim gibi, çok kararlıyım. Sevgili halkım müsterih ol, 2 yılda çözülecek bu mesele, çözeceğim” ifadelerini kullandı.

“BU MESELE IRKÇILIĞA İNDİRGENEMEZ” DEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı videolu paylaşımda Kılıçdaroğlu, “Brüksel'in Afganistan'dan kaçan sığınmacıları Avrupa'dan uzak tutmak için, Türkiye'ye yeni bir rüşvet paketi önerme hazırlığı var. Bu sefer rakamlar, 500 bin ile 1 milyon arasında Afgan mülteci riskini gösteriyor” demişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Sakın tenezzül bile etme o paraya!” diye seslenmişti.

Kılıçdaroğlu ayrıca, “Bu meselenin 2 kurbanı var. Biri sizlersiniz sevgilimi halkım, ikincisi de mülteci kardeşlerimiz. Onun için bu meseleyi ırkçılığa indirgemek asla kabul edilemez. Meselenin diğer kurbanı olan misafirlerimizi kötüleyerek de çözeceğimiz bir konu değildir bu konu” ifadelerini kullanmıştı.