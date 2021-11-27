Kılıçdaroğlu: Parayı kimin için kullandığınız siyasi tercihtir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ‘Ekonomi bu kadar kötüyken parayı nereden bulacaksınız?’ sorusunu aldıklarını belirterek, "Aslında Türkiye’de para var. Her türlü imkanımız da var. Bütün mesele, parayı kimin için kullanacağınız. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi halktan yana mı kullanacaksınız, 5’li çeteden yana mı kullanacaksınız? Biz halktan yana kullanmayı savunuyoruz" diye konuştu.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kemal Baytaş Kütüphanesi, Diş Polikliniği, Çankaya Evi ve Mali Hizmetler Ofisini içinde barındıran Çankaya Belediyesi Yıldız Hizmet Binası Açılışına katıldı.

“UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN”

Burada yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Belli bir karamsarlığı hepinizin yaşadığını biliyorum. Zaman zaman şu soruyu belki kendinize, belki komşularınıza dillendiriyorsunuz; ne olacak bu memleketin hali diye. Sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın ve korkmayın. Bu konuda elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.

* Bizim gruplaşmaya ihtiyacımız yok. Kavgaya ihtiyacımız yok. Bir başkasını ötekileştirmeye ihtiyacımız yok. Bizim kucaklaşmaya ihtiyacımız var. Onu dostlarımızla beraber sağlayacağız.

* Doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi, her kesimden her kimlikten insanımızla kucaklaşacağız. Bunun sözünü veriyorum. Hiç endişe etmeyin. Az kaldı, geliyor gelmekte olan. Ve düzelteceğiz. Dostlarımızla birlikte düzelteceğiz.

“PARAYI HALKTAN YANA KULLANMAYI SAVUNUYORUZ”

Kılıçdaroğlu, vatandaşlardan ‘Ekonomi bu kadar kötüyken parayı nereden bulacaksınız?' sorusunu aldıklarını belirterek, “Aslında Türkiye'de para var. Her türlü imkanımız da var. Bütün mesele, parayı kimin için kullanacağınız. Bu bir siyasi tercihtir. Siyasi tercihi halktan yana mı kullanacaksınız, 5'li çeteden yana mı kullanacaksınız? Biz halktan yana kullanmayı savunuyoruz” diye konuştu.

“BÜTÜN BELEDİYE BAŞKANLARINA ÇAĞRIMDIR”

Bütün belediye başkanlarına çağrıda bulunduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Harcadığınız her kuruşun hesabını belde halkına vereceksiniz. Onlar da buna çok dikkat ediyor. Halka hesap vermek kadar değerli ve onurlu başka bir şey yoktur” dedi.

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