Kılıçdaroğlu: Parayla adam tutup bize saldırtıyorsunuz

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal KIılçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

(Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay'ın dün gece uğradığı beyzbol sopalı saldırı) – Didim Belediye Başkanı’na beş kişi saldırdı. Didim’de yapılan kuleler var. Belediye Başkanımız Didim’e ihanet edilmesini istemiyor. “Yıkacağız” diyor. Sabah, Akşam, Takvim… İftira atıyorlar. Didim Belediye Başkanı tutuklandı diyorlar. Tutuklama yok. Savcıyı tahrik ediyorlar tutuklansın diye. Gazete özür diledi mi? Dilemedi. Özür dilemek için ahlak gerek.

– Belediye başkanımız direndi. Yıkım için ihale açtı. Dün akşam saldırıya uğradı. Başkanımızın sağlığı yerinde kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Kendisine teşekkür ederiz. Yeraltı dünyasının beslemeleriyle üzerimize gelebilirler. Parayla adam tutup bize saldırtıyorsunuz. Sizin feriştahınız gelse bize geri adım attıramazsınız.

ARKEOLOĞUN MERKEZ BANKASI’NDA NE İŞİ VAR?

– Bir kişi düşünün karısı cumhurbaşkanı başdanışmanı. Arkeolog ama Merkez Bankası banka meclis üyeliğine seçiliyor. Ne işi var arkeoloğun orada? Kazı mı yapacak, 128 milyar doları mı arayacak orada?

– 128 milyar dolar gitti. Nereye gitti? “Bu soru sorulur mu?” diyor! Soruyoruz, cevap vermiyorlar. Araştıralım diyoruz “Araştıramazsınız” diyorlar. Bu mudur adalet!

– Milyonlar işsizken, asgari ücretle çalışırken, Saray beslemeleri 4-5 yerden maaş alıyorlarsa; AK Parti’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim sizin vicdanınız kabul ediyor mu? Bu adalet midir, ahlak mıdır, hak mıdır, hukuk mudur?

BAYRAĞIMIZI HIRSIZ TEMSİL EDİYOR!

– Ülkücü kardeşim sana sesleniyorum: Rüşvetçinin büyükelçi tayin edildiği bana dünyada bir devlet göster. Tek örneği var, Türkiye Cumhuriyeti. Hırsız, bayrağımızı temsil ediyor.

KÜFÜR ETTİKTEN SONRA ALDIĞI İHALELER ARTTI

– Man Adası’nda Erdoğan’ın ailesi dünyanın parasını kazandılar. Niye bir sterlinlik şirket kuruyorlar? Ekmek alırken vatandaş vergi veriyor, sen Man Adası’ndan milyon dolarları getirirken vergi vermiyorsun… Bu mu adalet? Bir yandaş milletin anasına küfretmişti. Adam küfür ettikten sonra aldığı ihale arttı. Bu mudur adalet?

MAFYANIN EMRİNDE BİR TANK…

(Savunma Sanayi Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in, Sedat Peker'in ifşaatlarında adı geçen Paramount Oteli'nde kalması) – Savunma Sanayi Başkanı nerede tatil yapıyordu? Masrafı nasıl karşılanıyor, kim karşılıyor? O otel el değiştirdi. Otele tankla geldiler. Mafyanın emrinde bir tank… Bu 21. yüzyılın Türkiye’sinde oluyor. Bu mudur adalet?

– Vatandaşın birisi, beni AK Parti milletvekili dolandırdı diye dilekçe veriyor. Hemen alıp hapse atıyorlar. Sonra diyorlar ki bu ülkede adalet var. Hangi adalet? Şehitlerin, gazilerin parasına çöken bir iktidar adaleti getirir mi? Hırsızlık değil de bu nedir? İsim bulsunlar…

ERDOĞAN 10 BİN DOLAR RÜŞVET ALANI BİLİYOR

– Her ay 10 bin dolar rüşvet alan siyasetçiyi merak etmiyor musunuz? Bu sahtekar, edepsiz adamı merak etmiyor musunuz? Sadece biz mi merak edeceğiz? Bu kişi AKP’nin kilit noktasında. Erdoğan 10 bin dolar rüşvet alanı çok iyi biliyor. Eğer onu ortaya çıkarıp görevine son vermezse rüşvet çarkının bir parçasıdır. Rüşveti ortaya çıkarmak devletin namusudur. Devletin namusunu yerle yeksan ettiler.

AMPUL PATLAYACAK, GÜNEŞ DOĞACAK

– Türkiye'nin temel sorunu seni ve beslemelerini doyurmak? Biz vatandaşı doyurmak için iktidar olmak istiyoruz Çekil önümüzden kardeşim. Biz kul hakkına el uzatmayan bir gelenekten geliyoruz. CHP iktidara geldiğinde ampul patlayacak, güneş doğacak. İki kırmızı çizgimiz var, bayrağımız ve vatanımız. Bayrağımız ve vatanımızla sorunu olmayan herkesle kucaklaşmaya hazırız.

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