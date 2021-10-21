Kılıçdaroğlu: Partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu ama demokrasiden geri adım atmadık

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kars’ta CHP’ye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu belirterek demokrasinin önemine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu, bütün arşivlerimiz elimizden alındı, ama ona rağmen demokrasi, insan hakları yolundan geri adım atmadık. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın” diye konuştu.

Orhan BOZKURT

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kars'ta bir otelde düzenlenen törenle partisine yeni katılan üyelerin rozetlerini taktı. Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmanın ve CHP rozeti takmanın sorumluluk üstlenmek olduğunu anlattı.

Kıllıçdaroğlu “Bizim partimiz defalarca kapatıldı, mal varlıklarına el konuldu, bütün arşivlerimiz ellimizden alındı, ama ona rağmen demokrasi, insan hakları yolundan geri adım atmadık. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın” diye konuştu.

“BU ROZETİ TAKMAK SIRADAN BİR OLAY DEĞİLDİR”

Kılıçdaroğlu, yeni üyelerin rozetlerini bizzat kendisi takarak, şunları söyledi:

* CHP rozetini takmak sorumluluk üstelenmek demektir. Bu rozeti taktıktan, partinin üyesi olduktan sona ana hedefimizin insan hakları, demokrasi, gelişmek, çağdaş uygarlık olduğunu unutmamak lazım.

* Bu rozeti takan her arkadaşım, her insanın kimliğine, inancına, yaşam tarzına müdahale etmemesi lazım. Kimliğine, yaşam tarzına, inancına saygı göstermeli. Dolayısıyla bu rozeti takmak sıradan bir olay değildir.

* Bu kimliği takmanın sorumlulukları vardır. Bu sorumluluklar içinde partimize üye olan herkesin başımızın üstünde yeri vardır.

“SİYASİ PARTİLER DEVLET DEĞİLDİR”

CHP’nin dünyanın en köklü partilerinden birisi olduğunu da ifade eden Kılıçdaroğlu, şunları belirtti:

* Bu partinin hedefi çağdaş uygarlık, beraber yaşamak olmuştur. Zaman zaman tartışmalar olabilir. Özellikle genç arkadaşlarımız unutmasın, sosyal devlet kavramını unutmayın.

* Devlet dediğimiz kurum bir tüzel kişiliktir, o tüzel kişiliği yöneten siyasi iktidardır. Siyasi iktidar yönetme görevini halktan alırlar. Siyasi partiler devlet değildir, devleti yönetenlerdir. Yönetme sürekli değildir. Halkın izin verdiği süre içinde yönetirler.

* Demokrasi ise halkın oyuna başvurmaktır. Sadece bu mu? Hayır. Demokrasi sürekli gelişen bir kavramdır. Artık katılımcı demokrasi, kadın erkek eşitliği, sosyal devlet, hiç kimsenin yatağa aç girmediği bir Türkiye diyoruz.

* Bütün bunların tamamı bir anlamda demokrasidir. Aynı zamanda demokrasi can ve mal güvenliği demektir. Demokrasinin temel kurumlarından birisi de can ve mal güvenliğini, yargı bağımsızlığını sağlamaktır.

CHP'ye katılan üyelerin rozetini takan Kılıçdaroğlu daha sonra basına kapalı olarak gençlerle bir toplantı düzenledi.