Kılıçdaroğlu, randevu vermeyen MEB’e gidecek

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine randevu vermeyen Milli Eğitim Bakanlığı'na gideceğini açıkladı. Kılıçdaroğlu, daha önce randevu vermeyen TÜİK'e gitmiş ancak içeri alınmamıştı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın randevu talebine cevap vermediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “Bu milletin çocuklarının hakları mülakatlarda gasp edildi. Milli Eğitim Bakanlığı’ndan randevu talebime hala dönülmedi. @tcmeb yarın saat 13.00’te görüşmek üzere…” dedi.

TÜİK DE RANDEVU VERMEMİŞTİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Aralık ayının başında da TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından kendisine randevu vermeyen TÜİK’e gitmişti. Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin gittiği TÜİK, kapılarını açmamıştı.

Kılıçdaroğlu, “Bu tablo Türkiye'nin nereye geldiğini göstermek için önemli bir tablo” ifadelerini kullanmıştı.

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