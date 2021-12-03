Kılıçdaroğlu ‘randevu vermeyen’ TÜİK’e gidiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün saat 11.00'de TÜİK'e gideceğini duyurdu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Buna göre, 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 19,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,71 artış gerçekleşti.

TÜİK’in açıkladığı Kasım ayı enflasyon rakamlarının hemen ardından paylaşımda bulunan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun” ifadeleri kullandı.

TÜİK'ten randevu istedim, vermediler. Saat 11.00’de geliyorum, haberiniz olsun @tuikbilgi. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) December 3, 2021

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