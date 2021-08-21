Kılıçdaroğlu’dan İmamoğlu’na teşekkür

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB’nin katkılarıyla Hacıbektaş’ta gerçekleştirilen, aralarında, saat kulesinden kent merkezine, yel değirmeninden Mihman Evi’ne kadar 4 farklı tesisin bulunduğu açılışları gerçekleştirdi. Nilgün Bektaş Müzesi ve Kültür Merkezi’nin temelini İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte atan Kılıçdaroğlu, “Hacıbektaş’ı, 21. yüzyılın sevimli, şirin, güzel, yeşil ve bir kenti haline dönüştüren, dönüştürmek için çaba harcayan Sayın İmamoğlu'na ve ekip arkadaşlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Kırşehir'in Hacıbektaş ilçesine geldi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Veli Ağbaba ve Ali Öztunç ile İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da Hacıbektaş ziyaretinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti. Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyeti ilçe girişinde karşıladı.

İlçe meydanında toplanan kalabalık bir vatandaş topluluğu, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na sevgi gösterilerinde bulundu.

SOKAK MOBİLYALARINI DENEYİMLEDİLER

Kılıçdaroğlu; ilçede ilk olarak, İBB'nin katkılarıyla imalatları gerçekleştirilen Kent Meydanı ve Saat Kulesi'nin açılışlarını yaptı. Meydana konumlandırılan sergi alanına geçen Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat tarafından, İBB'nin ilçede gerçekleştirdiği hizmetlerle ve imalatlarla ilgili görsel materyaller aracılığıyla bilgilendirildi. Meydan düzenlemesinde kullanılan sokak mobilyalarını deneyimleyen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, Hacıbektaş Belediyesi'ne geçti.

Misafirlerini makam odasında ağırlayan Yoldaş, 2021 UNESCO Hacı Bektaş Veli Anma Yılı ve 58. Ulusal, 32. Uluslararası Hacı Bektaş-ı Veli Anma Törenleri nedeniyle gerçekleştirecekleri etkinlikler ve ilçe genelinde yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.

YOLDAŞ: HACIBEKTAŞ TARİHİNDE GÖRÜLMEMİŞ HİZMET ALDIK

Hacıbektaş'a sundukları katkılardan dolayı Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na teşekkürlerini sunan Yoldaş, duygularını, “Hacıbektaş tarihinde görülmemiş, bizim hayal bile edemeyeceğimiz çalışmaları, İBB Başkanı Sayın İmamoğlu ile 2 yıldır birlikte gerçekleştiriyoruz. Çok fedakar bir ekibi var. Diğer ilçe belediyelerimiz, Kırşehir Belediye Başkan'ımızla, Avanos Belediye Başkanı'mızla ve birçok kardeş belediyemizle Hacıbektaş’a hizmet etme onurundayız. Ve yine hayırseverlerimizle çok güzel projeler gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz. Bugün temel atma törenini gerçekleştireceğiz. Şu anda 2 tane ayrı yurt dışı kurumlarımızla birlikte hazırladığımız yeni projelerimiz var halkımıza hizmet edebileceğimiz, halkımıza dokunabileceğimiz. Sizleri de burada görünce çok da mutlu oluyoruz” sözleriyle dile getirdi.

KILIÇDAROĞLU: 2 YILDA HACIBEKTAŞ'IN ÇEHRESİ DEĞİŞTİ

Son 2 yıldır Hacıbektaş’ın çehresinin büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

*Yolları yapıldı, yeşil alanlar büyütüldü. Az önce bir saat kulesini açtık. Dolayısıyla Hacı Bektaş’ın felsefesine uygun bir kent, bir güzellik Hacıbektaşlılara kazandırılmak isteniyor ve bunun mücadelesi yapılıyor. Bu konuda ben, hepinizin huzurunda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Ekrem İmamoğlu’na teşekkür ederim. Gerçekten büyük bir emek verdi kendisi ve arkadaşları.

*Burayı bütün dünya biliyor ve tanıyor. Ama biraz bakımsız ve ilgisizdi. Bakmak gerekiyor, ilgilenmek gerekiyor. Bir şeye değer vermek sadece onu anmak değil. Onu andığımız mekanın da güzel olması, yeşillikler içinde olması, doğayla uyumlu olması lazım. Belediyenin önünde şu anda güzel de bir meydan oluştu.

“KENTLER, MEYDANSIZ DÜŞÜNÜLEMEZ”

*Kentler meydansız düşünülemez çünkü kentte yaşayanlar, enerjilerini meydanlarda harcarlar. Meydanlarda düğünler olur, eğlenceler olur, mitingler olur. Meydansız bir kenti düşünmek de mümkün değil. Ve bu çerçevede gerçekten de Hacıbektaş'ı, 21. yüzyılın sevimli, şirin, güzel, yeşil ve bir kenti haline dönüştüren, dönüştürmek için çaba harcayan Sayın İmamoğlu’na ve ekip arkadaşlarına hepinizin huzurunda tekrar teşekkür etmek isterim.

*Tabii bu çabada Sayın Başkan sizin de rolünüz var tabii. Siz de sonuçta buranın, bu beldenin başkanısınız. Bu beldeye başkanlık yapmak sıradan bir olay değil. Sıradan bir belediye başkanlığı değil. Üstlendiğiniz sorumluluğun bilincinde olarak bir çaba harcadınız ve bu çabanın da şimdilik karşılığını alıyorsunuz.

İMAMOĞLU: BÖYLESİ YERLERE, BÜTÜN TÜRKİYE’NİN BORCU VAR

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından sözü İmamoğlu'na verdi. “Böylesi yerlere, bütün Türkiye’nin borcu vardır” diyen İmamoğlu, “Biz de sizin talimatlarınızla, en güzel şekilde, İstanbul halkı olarak buraya hizmet etmeye çalıştık. Ama bu, burada bitmez. Gerçekten burası çok özel bir yer. Anadolu’nun en kutsal noktalarından birisi. Ve bu kutsiyeti hep beraber en güzel şekilde geliştirmeli ve muhafaza etmeliyiz. Bu yönde İstanbul halkı adına buraya güzel hizmetler sunmaya çalıştık Hacıbektaş Belediye'mizle beraber. İnşallah devamı da gelsin diyelim gücümüz var oldukça” ifadelerini kullandı.

“FRANSA’DA 198 DAİMİ ÜYENİN KATILIMIYA HACI BEKTAŞ ANMASI YAPILACAK”

Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok konuşmasında şu bilgileri de verdi:

“11-12 Haziran tarihlerinde Viyana’da Viyana Üniversitesi ile birlikte bir sempozyum gerçekleştirdik. Birçok akademisyenimiz, kanaat önderlerimiz katıldı. Orada birkaç oturum oldu. Türkçe-Almanca-İngilizce ilk defa bir Kadıncık Ana anlatımını gerçekleştirdik. Daimi temsilcimiz UNESCO ile birlikte iletişim içerisindeyiz. 12. ayda eğer pandemi bize müsaade ederse Fransa'da UNESCO genel merkezinde 198 daimi üye ülkenin katılımıyla en son Hacı Bektaş Veli anmamızı yapacağız. Ülkemizde de Ankara ve İzmir'de yine büyükşehirlerimizde anma etkinliklerimi kardeş belediyelerimizle birlikte planlıyoruz. Son 2 senedir gerçekten çok mutlu Hacıbektaş. Çok büyük bir altyapı çalışmasından geçmişti. Kanalizasyon ve su hatlarımız tamamen yenilenmişti. Arıtma tesisimiz, güneş enerji sistemlerimiz…Yeni bir güneş enerji sistemini de bitirdik. Haftaya kabulünü yapıp Hacıbektaş'a bir gelir kaydedecek 3. güneş enerjisini yapmak bize nasip oldu.”

İKRAM EDİLEN HEDİĞİ TATTILAR

Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyet, belediye ziyaretinin ardından, restore edilen tarihi yel değirmeni açılışını yapıp, Nilgün Bektaş Müzesi ve Kültür Merkezi'nin temelini attı. Bağışçı aile ile birlikte temel atma butonuna basan Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na yel değirmeninde “hedik” (sıcak yenmek üzere kaynatılmış buğday) ikram edildi. Bölgede bulunan Fikret Otyam fotoğraf sergisini gezen ikili, ilçede son olarak, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre Mihman Evi'nin açılışını da gerçekleştirdi.

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