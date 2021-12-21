Kılıçdaroğlu: Şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın! Faizin dik alasını getirdi

TBMM’de partisinin grup toplantısında, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın dün açıkladığı dövize endeksli mevduat planına tepki gösterdiği açıklamanın bir kesitini sosyal medyada paylaşan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik alasını getirdi" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TBMM'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmayı hatırlattı. Açıklamalarının bir kesitini sosyal medya hesabından paylaşan CHP lideri, videoda şu sözlerine yer verdi:

“İKİNCİ KEZ BEYTÜLMALE EL UZATTILAR”

* Bu ülkeye yapılan kötülükler yetmedi. Asla yapılmaması gereken bir işi bunlar bir daha yaptılar. İkinci kez beytülmale el uzattılar. Birinci kez neydi? 128 milyar dolardı. Açıkça ifade edeyim; beytülmalle kumar oynuyorlar. Devletin Hazine'siyle kumar oynanmaz. O Hazine'de 84 milyonun alın teri vardır. Hazine'de olmayan bir parayla garanti verdiler, dün yaptıkları buydu.

“BU ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ YOK EDİNCEYE KADAR MÜCADELE EDECEĞİM”

* ‘Din bunu emrediyor' diye diye gizli faizin dik alasını uyguladılar. Garibanın, döviz sahibini fonladığı saçma sapan karanlık bir dünyaya götürdüler Türkiye'yi. Garibanın sırtından faizi teşvik ettiler. Hem de dolar garantili olarak… Nas bunun neresinde, sormamız lazım.

* Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. Ama milletime sözümdür, namus sözümdür, boyun borcumdur; bu organize kötülüğü yok edinceye kadar mücadele edeceğim.

“SARAY ÖYLE BİR ADIM ATTI Kİ…”

Kılıçdaroğlu videoyu, “Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden. Sonra şahıs Nass diye bize hikaye anlatsın. Faizin dik alasını getirdi!” notu ile paylaştı.

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