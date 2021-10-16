Kılıçdaroğlu ‘son çağrım’ deyip, bürokratları uyardı!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile devlet memurlarına seslendi. Kılıçdaroğlu'nun, “18 Ekim Pazartesi” uyarısı dikkat çekti.

Batuhan SERİM

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, devlet memurlarına çağrıda bulundu.

“Saray'ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır. ‘Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin.” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

“DEVLETE DEĞİL, ŞAHSİ ÇIKARLARA HİZMET ETMENİN SORUMLULUĞU VAR”

* Bugün, devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum. Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum.

* Unutmayın, Türkiye devletini ‘şahıs devletine' dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlanmış bir kısım devlet memurları var.

* Bazıları çok baskı altında, bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var.

“LAĞIM KOKUSU YİNE HER YERİ SARDI”

* TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi, vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış.

* Sevgili halkım; herhalde neyi çaldıklarını farkındasınız. Çalınan, çocuklarınızın memuriyetidir, yani geleceğidir.

* Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin memur olmalarının neredeyse imkansız hale getirildiği görülmektedir.

* Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır.

* Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir.

“SARAY'IN BASKISINA BOYUN EĞEN DEVLET MEMURLARINA SESLENMEK İSTİYORUM”

* Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var: İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminimim ki bu bürokratların bir kısmı, ‘Efenim emir aldık, uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir.

* İşte, ‘Bunu diyerek sıyrılırım' diye düşünen, Saray'ın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum.

“KANUN DIŞI İŞLERİ EMİR OLRAK TELAKKİ EDEMEZSİNİZ”

* Cenap Şahabettin'in bir sözü var, der ki; ‘En ağır angarya, faydasızlığından emin olduğunuz işi vazife namına ifa etmektir.'

* Açıkça söylüyorum, vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri emir olarak telakki edemezsiniz.

* Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır.

* 18 Ekim Pazartesi itibariyle bu düzenin illegal isteklerine verdiğiniz tüm desteğin sorumluluğu size de ait olmaya başlayacaktır.

“KURUMLARI BİR ŞAHSIN VE AİLESİNİN AHIRINA DÖNÜŞTÜRENLER HESAP VERECEK”

* ‘Emir almıştım' diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa, Pazartesi itibariyle durun. Bu illegal, paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin.

* Size bunları yaptıranlara farklı bir muamele olacak elbet. Çünkü Sadi'nin dediği gibi, ‘Zalimleri bağışlamak, yoksullara cefadır.'

* Söylediklerimi özetlemem gerekirse; Türkiye devleti, yeniden halkın devleti olmam yoluna girmiştir. Kurumları bir şahsın ve ailesinin ahırına dönüştürenler elbette ki hesap verecektir.

* TÜGVA benzeri vakıfların üzerine çöktükleri devletin malları hazineye iade edilecektir. Sizler hala kendinizi bu pislikten sıyırma şansına sahipsiniz. Bu şansı kullanın. Siz de şahit olun halkım.