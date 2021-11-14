Kılıçdaroğlu, tepki gösterenlerle konuşmasını paylaştı: Birbirimizle konuşmayı başarabilelim

Ankara'ya Başak Cengiz'in ailesinin taziyesine giden CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendisinin şehit yakını olduğunu söyleyen bir grup vatandaşla karşılaştı. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Kılıçdaroğlu, "Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim" notunu düştü.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Ataşehir’de Can Göktuğ B. tarafından sokak ortasında kılıçla katledilen Başak Cengiz’in Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

YANINA GELİP ŞEHİT YAKINI OLDUĞUNU BELİRTTİLER

Kılıçdaroğlu'nun yanına yaklaşan ve şehit ailesi olduğunu belirten bir grup, kendilerini tanıtıp hal ve hatır sorduktan sonra Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de yaşadığı şehit yakınına küfür etmesine tepki gösterip gösterilmediğini sordu.

Kılıçdaroğlu, şöyle yanıt verdi: “Hiç kimse şehitlere, gazilere, şehit ve gazi yakınlarına en ufak bir şey söyleyemez. Tepki konmuştur. Aynı tepkiyi, başkaları tarafından yapıldığında da sizin aynı sorgulamayı yapmanız lazım.”

“ŞEHİT VE GAZİLER ARASINDA AYRIMCILIĞIN KALDIRILMASINI İSTEYEN BİZİZ”

15 Temmuz gazisinin yakını olduğunu belirten vatandaş, “Biz partili değiliz. Şehit yakınlarını, gazilerini partiler üstü göremeyen zihniyete kızıyoruz” dedi.

Kılıçdaroğlu, “15 Temmuz şehitlerine gazilerine sahip çıkan, bütün şehit ve gaziler arasında ayrımcılığın kaldırılmasını isteyen biziz” dedi.

“BU TÜR PROVOKASYONLARA İNANMAYIN”

Başka bir kişinin “15 Temmuz gazilerini yargılamak için soru önergesi verdiniz” demesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Bu tür provokasyonları inanmayın. Bu kardeşiniz kim şehitse, kim gaziyse onun yanındadır. Şehitler ve gaziler arasında ayrımcılığa karşıdır. 15 Temmuz şehitlerinin paralarının üzerlerine çökenlere karşıdır” yanıtı verdi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN O ANLARI PAYLAŞTI

O anları sosyal medya hesabından da paylaşan Kılıçdaroğlu, “Türkiye'yi karış karış geziyorum, milletimizle birlikteyim. Bazen tepki gösterenler de oluyor. Demokrasilerde politik tepki haktır ve elbette her tepki provokasyon değildir. Yeter ki birbirimizle konuşmayı başarabilelim. Birbirimizi ikna edemeyebiliriz ama mutlaka konuşmalıyız” notunu düştü.

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