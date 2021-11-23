Kılıçdaroğlu: Seni dolarla terbiye ettiler!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Biz lider ülkeyiz. Siz bizi ekonomiyle, dolarla terbiye edemeyeceksiniz” diyen AKP Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman'a yanıt verdi: Seni dolarla terbiye ettiler. Öyle bir terbiye ettiler ki sabah kalktın dolar akşam yattın dolar. Mezara mı götüreceksin!

Sozcu.com.tr

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Devlet planlama ile yönetilir, ihtiyaçlar belirlenir. İhtiyaçlar sınırsızdır, kaynaklar sınırlıdır. Ekonominin temel felsefesi sınırsız ihtiyaçlar ile sınırlı kaynaklar arasında dengeyi oluşturmaktır.

KENDİ GELECEĞİNİZ İÇİN OY KULLANIN

Üniversitede okuyan tüm genç kardeşlerimize sesleniyorum: Sizleri üniversite bitirdikten sonra işsiz bırakan düzeni tepetaklak yıkacağız. Bu düzeni sonlandıracağız! 6 milyon 300 bin genç ilk kez sandığa gidecek. Kendi geleceğiniz için oy kullanın!

Öğretmenlerin sorunlarını çözmezseniz ülkenin sorunlarını çözemezsiniz. Öğretmenine değer vermeyen toplumun eğitimden bir şey bekleme hakkı yoktur. Gelecek kuşakları yetiştirecek olan öğretmenlerdir. Öğretmen kardeşlerime sesleniyorum: Sizi bu toplumun en saygın kişileri yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz.

ÖĞRETMENLERE BİR MAAŞ İKRAMİYE

24 Kasım Öğretmenler Günü’nde her öğretmenimize bir aylık ikramiye vereceğiz. Okullardaki öğretmen açığını süratle bitireceğiz. Köy okullarını yeniden açacağız. Sözleşmeli, kadrolu öğretmen ayrımı bitecek. Tüm öğretmenlerimize derhal 3600’ü vereceğiz…

Ferhat ile Şirin’in buluştuğu gibi öğretmenle öğrencilerini buluşturacağız. İkili eğitime son vereceğiz. Bunları birlikte yapacağız. Söz veriyoruz. Geliyor gelmekte olan!

Türkiye’nin ciddi sorunları var ekonomide. Açık söylemek gerekirse mutfaklarda yangın var. Hangi eve giderseniz gidin; Saray’ı ve dolarla ticaret yapanları ayrı bir yere koyuyorum! Ortak derdimiz asgari ücretle geçinenler; açlık, yoksulluk sınırının altında maaş alanlar.

Hal esnafı ile dertleştim. Neden iktidar hal esnafının üzerine bu kadar geliyor? Nedir bu işin gerçeği? Dediler ki: Tarımsal üretimde çiftçinin girdileri çok pahalı. Gübre, tohum, fide malzemelerinin tamamı pahalı.

Gübre fiyatlarındaki artış yüzde 250’leri buldu. Kalkıp marketçiyi, çiftçiyi suçluyorsunuz. Peki bu çiftçi ne yapacak? Girdi fiyatları dolarla birlikte sürekli artıyor.

Siz kalkıyorsunuz çiftçiyi, marketçiyi, halciyi suçluyorsunuz. Dolar tırmandıkça bunlar artıyor adamlar ne yapsın? Fiyat mecburen artacak. Baskıyla, terörle mi fiyatı düşüreceksin? Hal esnafını terörist mi ilan edeceksin? Önce dönüp kendine bak. Türk Lirası’nı eriten kim? Sorumluluktan kaçıp sorumluluğu vatandaşa yüklemeye çalışıyorlar.

Her şey pahalanırken et fiyatları neden düştü? Çünkü yem fiyatları artınca inekler kesime gitti. Sonrasında bizi farklı bir senaryo bekliyor.

SEBZE-MEYVENİN 29 MİLYONU KAYIT DIŞI

Çiftçi dolar üzerinden belirlenen fiyatla gübreyi almak zorunda. Hal esnafını dinledik. “55 milyon ton ürün üretiliyor, 29 milyon tonu kayıt dışıdır, hallere girmiyor.” dediler. “Bizimle uğraşacaklarına kayıt dışı ile mücadele etsinler” dediler.

Hal esnafı “Hali kazanan, seçimi kazanır” dedi. Ben de dedim ki “Hiç endişe etmeyin. Hem hali hem seçimi kazanacağız.” Sırça köşkte oturur, Saray’dan ahkam keserseniz, Türkiye’nin sorunlarını çözemediğiniz gibi hal esnafının sorunlarını da çözemezsiniz.

Tam 14 milyon asgari ücretlimiz var. 7 milyon 587 bin 323 kişi asgari ücretin üçte biri oranında para alıyor. Beyler, dolarla maaş alanlar, 5-6 yerden maaş alanlar bunu biliyor mu? Türkiye’de yoksulluk sınırı 10 bin 385 lira. Asgari ücret 2 bin 825 lira.

HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERİRİM

Saray sosyetesinin derdi ne? Pazara gidişim bile Saray sosyetesinin trolleri tarafından eleştiriliyor. Giderim, gerekirse tezgahın başına otururum. Her türlü desteği veririm.

Birbirlerini iyi biliyorlar. Alırsın, 10 bin doları cebine atarsın, sonra vatandaşa ders vermeye kalkarsın. “Oğlum paraları sıfırla” diyen adam kimdi Allah aşkına? Allah konuşturuyor. İtiraf ediyor.

DOLARLA VATANDAŞLIK SATIYORSUN

“Bizi dolarla terbiye edemezler” diyorsun. Sen dolarla vatandaşlık satıyorsun. Türk Lirası milli paramız iken dolarla dolarla Euro ile ihale yapıyorlar. Demek ki seni dolarla Euro’yla terbiye ettiler. Sen garantilerin tamamını dolarla yapıyorsun. Biz yerliyiz ve milliyiz diyorsun. Gayri milli ve gayri yerliler. Bunların yerlilik ve millilikle en ufak bir ilgileri yok.