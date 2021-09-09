Kılıçdaroğlu: Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'dan çarpıcı tespit... Parti Meclisi toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Şu anda Türkiye’yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye'yi yönetme şansı yoktur" dedi.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret ettikten sonra, Parti Meclisi toplantısına başkanlık etti. Kılıçdaroğlu, toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

CEHALETLE MÜCADELENİN TEMEL İLACI EĞİTİMDİR

– Beş temel sorunu çözmek için de temel ilkelerimizi orada belirledik. Bugün ağırlıklı olarak eğitim zerinde duracağım. Bir toplumun geleceği eğitime bağlıdır. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyeti kurarken en çok mücadele ettikleri alan eğitimsiz kalan toplumun eğitimli hale getirilmesi için altyapı çalışmalarıdır. Cehaletle mücadelenin temel ilacı eğitimdir. Toplumu eğittiğiniz zaman farklı bir Türkiye'yi yaşatırsınız. Bugün geldiğimiz nokta nedir? Demokrasiye vurulan en büyük darbe tek adam rejiminin hayata geçirilmesidir.

– Bütün yetkiler bir kişide toplandıktan sonra var olan kişi çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya bıraktı Türkiye'yi. Şu anda Türkiye'yi yönetenler çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıyalar. Toplumu bu hale getirdiler. Ekonomiye, yargıya eğitime bakın! Türkiye’yi çoklu organ yetmezliğinden kurtarmamız lazım.

– Güçlü bir demokrasi saygın bir eğitim, bir toplumsal barış, kimsenin kimliği, inancıyla ilgilenilmeyen herkesin yaşan tarzına saygı gösteren bir Türkiye, hiç kimsenin düşüncelerinden ötürü yargılanmadığı, gençlerin sabahın beşinde kapılarının çalınıp gözaltına alınmadığı bir Türkiye. Bunu dostlarımızla beraber yapacağız. Çünkü bütün dostlarımız güçlü, saygın bir Türkiye istiyorlar. 83 milyonu bir avuç tefeciye hizmet eden bir Türkiye istemiyorlar.

HER GÜN 79 MİLYON DOLAR FAİZ ÖDEYECEĞİZ

– Özellikle AK Parti’ye oy veren kardeşlerime seslenmek isterim bunların 3 yıllık plana göre her gün 79 milyon dolar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak faiz ödeyeceğiz. Kime? Bir avuç tefeciye. Türkiye’yi yönetemiyorlar. Zaten çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya kalan bir siyasal iktidarın Türkiye’yi yönetme şansı yoktur. Tefeci tarafından teslim alınan bir tepe yönetici Türkiye’ye hizmet edemez. Teslim alınmışlardır!

MEB’İN POLİTİKASI NEDİR? KİMSE BİLMİYOR!

– Çoklu organ yetmezliğiyle karşı karşıya olan şahsım hükümeti! Milli Eğitim'in politikası nedir? Kimse bilmiyor. Kararları kim veriyor? Kimse bilmiyor. Eğitimle ilgili temel kararları veren hiç kimse eğitimci değildir. 4+4+4 kararı Meclis'te görüşülürken en büyük itirazı biz yaptık. Eğitim merak duygusunu güçlendirir. Çocuğun merak duygusunu güçlendiren eğitim eğitimdir. Daha nitelikli mantıklı sorular soruyorsa bir çocuk o eğitim sistemi başarılıdır.

– Eğer siz eğitimi geleceğinize ve iktidarınıza endekslerseniz, o zaman eğitimi bugünkü hale getirirsiniz. Ama hayatın bir başka gerçeği var. Bütün gençler cep telefonlarından zaten dünyayı okuyorlar. Akıllarına teknoloji gelmedi. Çocuklar dünyayı görüyor ve dünyayı okuyor. Eğitim sistemimizin en büyük sorunu liyakatsizliktir. Öğretmenlikle yakından uzaktan alakası olamayan pek çok kişi önemli görevlere getirildi. Öğretmenle öğrenci arasında samimi bir bağ kurulsun isteriz.

EĞİTİM SİSTEMİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZ

– Çocuğun yeteneklerini öğretmen keşfedebilsin. Bütün bunların hepsi yapılabilirdi hepsini mahvettiler. Bizim çocuklarımızı denet olarak kullandılar! Dünyada böyle bir örnek yoktur. 98 yıl sonra geldiğimiz noktaya bakar mısınız! Eğitim hallaç pamuğu olarak atıldı. Bir politika oluşturulması. Eğitimle alakalı kararları eğitimle ilgili hiçbir bağı olmayanlar eğitim politikalarını belirledi! Bu eğitim sistemini değiştireceğiz. Çocuğunuz hangi okulu tercih ederse o okulda en iyi eğitimi vermek bizim boynumuzun borcudur. Biz çocuğunuzun yen, sorular sormasını sorunlara çözüm üretmesini isteriz.

ÖĞRETMENLER AÇLIK VE YOKSULLUĞA MAHKUM

– Öğretmenlik mesleği de dejenere edilmişti. Öğretmenler açlığa ve yoksulluğa mahkum edilmiştir. Ay başını nasıl getireceğim diye düşünen bir öğretmen bütün emeğini çocuklara v erebilir mi? Bir ülkenin öğretmenleri açlık sınırının altında aylık alır mı ya! Yeri geliyor beş maaş veriyorsun bir kişiye, yeri geliyor 9-10 yönetim kurulu üyesi yapıyorsun! Asıl değeri öğretmene vereceksin kardeşim. Geleceğimizi hazırlayan öğretmenleri mahvediyorsun! Üç öğretmen var üçü aynı işi yapıyor biri kadrolu bizi ücretli öbürü sözleşmeli. Üçü de Türkiye Cumhuriyeti’nde öğretmen. Böyle bir garabeti yaşayan bir ülke var mı acaba! Bütün anne babalara sesleniyorum, eğitim sistemi felaket çocuğunuzun geleceği elinizden alınıyor.

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