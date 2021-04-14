Kılıçdaroğlu ve 8 CHP’li vekilin dokunulmazlık fezlekesi Meclis’te

Aralarında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu 10 milletvekiline ait fezleke ve dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu. Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Fezlekeleri Karma Komisyona sevk edilen Milletvekilleri CHP'den İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan ile HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran ve HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül…

10 yeni dokunulmazlık dosyası ile birlikte TBMM'deki dosya sayısı da bin 300'e yükseldi. CHP'li milletvekilleri hakkında 248, İYİ Parti'liler hakkında 12, HDP'liler hakkında 913, DBP'liler hakkında 56, DP'liler hakkında 6, TİP'liler hakkında 9, Yenilik Partisi'nin 1, bağımsız milletvekilleri hakkında 33, MHP'liler hakkında 2 ve AKP'li milletvekilleri hakkında 14 fezleke ve dokunulmazlık dosyası bulunuyor.