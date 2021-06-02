Kılıçdaroğlu ve Akşener’den ‘Millet iktidarı’ mesajı

Çankaya Belediyesi’nin Ahlatlıbel Atatürk Parkı'nda düzenlediği ‘İkinci Yüzyıla Doğru, Doğru Belediyecilik 2021 Yılı Tanıtım Programı Toplu Açılış ve Temel Atma Töreni’ne Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, partilerin grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

“TEMEL SORUN SİYASETİN KİRLENMİŞ OLMASI”

Törende konuşma yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Belediye başkanlarımız gerçekten de tarih yazıyorlar. Bütün baskılara, bütün engellemelere rağmen görevlerini yapıyorlar. Yapmaya da devam edecekler. Siyaseti kirlilikten arındırırsanız bu ülkenin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Temel sorun siyasetin kirlenmiş olmasıdır bugün Türkiye’de.”

ERDOĞAN’A 128 MİLYAR DOLAR YANITI

Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın “Merkez Bankası’nın parasının nereye gittiği sorulur mu?” sözlerine yanıt veren Kılıçdaroğlu, “Allah aşkına, yahu akıl var. Hiç mi düşünme yok? Peki ne soracağız? Soru sormanın ne kadar değerli olduğunun farkında bile değil. Soru sormak dünyayı keşfetmektir. Soru sormak adaleti getirmektir” ifadelerini kullandı.

“AMACIMIZ PARLAMENTOYU GÜÇLENDİRMEK”

İYİ Parti lideri Akşener’e seslenen Kılıçdaroğlu, “Sayın Genel Başkanım, güzel bir çalışma yaptınız ve bir grup toplantısında bu çalışmayı seslendirdiniz güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişle ilgili olarak. İYİ Parti’nin ilkelerini belirlediniz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem, zaten amacı gereği, demokrasinin gereği, milli iradenin güçlenmesi, 83 milyondan toplanan vergilerin nerelere harcandığının halka anlatılması, devletin saygın olması gibi genel başkanımız vurgu yaptı. Amacımız o zaten. Parlamentoyu güçlendirmek” dedi.

“MİLLET İKTİDARI”

Ardından belediye başkanlarına seslenen Kılıçdaroğlu, “Belediye başkanı arkadaşlarımız harcadıkları her kuruşun hakkını veriyorlar. Demokrasiye örnek oluyorlar. Umarım millet ittifakı, millet iktidarı olarak gerçekleşir. Türkiye 2. yüzyıla doğru çok daha güçlü ve bütün sorunlarını aşmış bir ülke olarak ortaya çıkmış olur. Buna yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“128 MİLYARDA TIK YOKTU 10 BİN DOLARDA DA YOK”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun “Mafya, bir siyasetçiye her ay 10 bin dolar para veriyor” sözlerine karşılık “Kim bu siyasetçi” diye soran Kılıçdaroğlu, “Yarın bir televizyon programına çıkıp ‘Bu da sorulur mu’ diyecekler…128 milyarda da tık yoktu bu konuda da tık yok” şeklinde konuştu.

“ÇALMAYINCA, ÇIRPMAYINCA, KUPON ARAZİLER OLMAYINCA DA OLUYORMUŞ”

Törende konuşma yapan Akşener, Millet İttifakı belediyelerinin çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi:

*Çok değerli misafirlerimiz, İl Başkanlarımız, Belediye Başkanlarımız, Belediye Meclis Üyelerimiz ve Ankara'yı Ankaralıların şehri haline getiren Sayın Mansur Yavaş. Alper Taşdelen kardeşimin daveti üzerine geldik, çok güzel hizmetler yapılacağını ve yapıldığını gördük, çok mutlu olduk.

*Güzel söz; doğru belediyecilik. 750 dönümlük bir kupon arazinin üzerine neler neler yapılırdı, halkın emrine milletin emrine ver, park yap, bahçe yap bizi çok onurlandırdı ama birilerinin siniri kesin bozdu.

*Mansur Yavaş da aynı şeyi yapıyor Bu gidişle İstanbul'a taşınır ama orada da Ekrem İmamoğlu var. Bu güzelliğin oluşmasını engellemek için ellerinden ne geldiyse yaptılar. Ama Rumeli kızlarını engellemek çok zor.

*Umut oldunuz çocuklarımız için, gençlerimiz için umut oldunuz. Sayın Genel Başkanımız da gençlerimizle toplantılar yapıyor ben de uzun zamandır gençlerle çalışıyorum, birinci öncelikleri Türkiye'yi terk etmek. Sizin yaptığınız çalışmalar, bu özel örnekler o gençlerin umutsuzluğunu ortadan kaldıran; ‘acaba bir hayat yaşayabilir miyiz, bir geleceğimiz olabilir mi?’ sorusuna umutlu bir cevap verdiren çalışmalar.

*Belediyecilikle ilgili çalışma biçimini o kadar yolundan çıkardılar ki, aslında yaptığınız iş göreviniz ama görevinizi yaparak ortaya koyduğunuz tavır bu ülkenin çocuklarının bu ülkede kalmasına bir umuttur.

*Onun için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalmayınca çırpmayınca, kupon araziler olmayınca böyle oluyormuş bu da hepimizi çok mutlu ediyor.

“BU ARKADAŞLAR GİTTİĞİ ZAMAN HIRSIZLIK SON BULACAK”

*Bütün iftiralarla mücadele ede ede gelindi ama milletimiz görüyor ki, sizlerin yaptığı hizmetlerle görüyor ki, bu arkadaşlar gittiği zaman hırsızlık son bulacak, değer istismarı son bulacak ve gerçekten hizmet öne geçecek. Bu iddiayı gerçekleştirdiğiniz için sağ olasınız, var olasınız.

“TÜRKAN SAYLAN TÜRKİYE’YE BORCUNU ÖDEMEYE ÇALIŞAN BİR KADINDI”

*Türkan Saylan ismini gördüm, Allah mekanını cennet etsin Türkiye'deki lepra meselesinin tek mücadele edeniydi. Felç geçirmişti yattığı yerden örgü örerek örgüleri o hastalara hediye etmiş bir insandı.

*Anadolu'yu tek tek dolaşıp tek tek o hastaları bulup mücadele etmiş bir insandı. Orada gördüklerinden edindikleriyle Türkiye'ye borcunu ödemeye çalışan bir kadındı.

*Bu ülkede Türkan Saylan'ı hasta yatağından kaldırıp hapse koydular. O Türkan Saylan hiç küsmedi annesinin kendisine söylediği bu ülkenin insanlarını sev talimatını ölünceye kadar uyguladı. Allah onun mekanını cennet etsin.

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