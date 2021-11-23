Kılıçdaroğlu programlarını iptal etti, CHP MYK’sı olağanüstü toplanıyor

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep ve Şanlıurfa programlarını iptal etti. Doların 13 lirayı görmesinin ardından CHP MYK yarın olağanüstü toplanacak.

Sozcu.com.tr

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TL'ni tarihi değer kaybının ardından Ankara'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. CHP Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarınki ziyaretlerini iptal ettiğini ve parti MYK'sının olağanüstü toplanacağını duyurdu.

6 PARTİNİN KURMAYLARI MECLİSTE BİR ARAYA GELDİ

Ayrıca CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi, DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcıları da TBMM'de bir araya geldi. Yaptıkları görüşmeye ilişkin fotoğrafı sosyal medyadan paylaşan Gelecek Parti'li Ayhan Sefer Üstün, “Halkımız ümitsiz olmasın… Cehaletten ihanete geçildiği bu zor zamanda altı parti TBMM'de çare için çalışıyoruz…” dedi.

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