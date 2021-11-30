Kılıçdaroğlu’dan Erdoğan’a ‘Milli Kurtuluş Savaşı’ yanıtı: Millete gaz vermeyi bırak

CHP lideri Kılıçdaroğlu, ekonomik krizle ilgili olarak "Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap. Tüpün fiyatı 170 TL'den 340 TL'ye çıkmış. Tüpün dış güçlerle ne alakası var?

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Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

TÜPÜN DIŞ GÜÇLERLE NE ALAKASI VAR?

– “Milli Kurtuluş Savaşı veriyoruz” diyor. Millete gaz vermeyi bırak. Otur, görevini yap.

– Bir lokantacı esnaf “Dış güçler una zam yaptı. Dış güçler yüzünden tüpçüyle tartıştık, tüpün fiyatını 170 TL'den 340 TL'ye çıkarmış. Dış güçler bizi perişan etti. Hani diyor Avrupa bitmiş tükenmiş, nereye bitmiş abi hepsi yalan dolan” diyor. Haklı. Tüpün dış güçlerle ne alakası var.

– Tarım Kredi Kooperatifi üst üste ilave ederek yüzde 71 faiz uyguluyor. Bir çiftçimiz hapse girdi, İbrahim Kaya. Tarım Kredi Kooperatifi’nden mazot ve gübre alıyor, bankadan kredi çekiyor, fakat ödeyemiyor. Ankara’ya geliyor, otelde yakalanıp tutuklanıp hapse atılıyor.

– Esnafın faiz borcunu indirdin mi yok! “Ben faize karşıyım” diyor. Faizi indirdiysen bu rezalet ne! Faize karşıysan çiftçinin, esnafın faiz borcunu sileceksin!

– Ekonomide kurtuluş savaşını vermek… Şimdi sen savaş veriyorsun, iyi de bu noktaya memleketi kim getirdi? 19 yıldır bu ülkeyi Bay Kemal mi yönetiyordu? Sen yönetiyordun.