Kılıçdaroğlu’ndan ‘3600 ek gösterge’ paylaşımı: Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 39 aydır iktidarın memurlara verdiği 3600 ek gösterge sözünü tutmadığını hatırlatarak," Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız" dedi.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından #MemurunHakkı3600 etiketiyle yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı hedef aldı.

“ERDOĞAN, SEN YAPMAZSAN BİZ YAPACAĞIZ”

Kılıçdaroğlu paylaşımında, “Milyonlarca öğretmen, sağlık çalışanı, polis, din görevlisi ve infaz koruma memuru kardeşimiz tam 39 aydır Saray’ın verdiği sözü tutmasını bekliyor. Aylardır yüksek sesle söylüyoruz, sonuna kadar da peşini bırakmayacağız! Erdoğan, sen yapmazsan biz yapacağız” ifadelerini kullandı.