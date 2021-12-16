Kılıçdaroğlu’ndan asgari ücret açıklaması: Bu oranı yadırgamıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 4 bin 250 TL'li asgari ücreti değerlendiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "TUİKE yaptığım ziyaret etkilerini gördük. Bu oranı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu da kontrol altına alırlarsa çalışan kardeşlerimiz rahat bir nefes alır." dedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu’nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Görüşmenin ardından iki lider ortak basın açıklaması yaptı.

İki liderin gündeminde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 4 bin 250 TL’lik asgari ücret vardı.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, “Bunlara sormak lazım sizin geçmişinizde acaba siz Türk Lirası’nın olduğu bu ülkede dolarla mı çalıştırıyordunuz bu insanları” açıklamasına ilişkin ise “Dolarla aylık alanlar var, listeyi yayımlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

“4 BİN 250 LİRAYI YADIRGAMIYORUZ”

Kılıçdaroğlu konuşmasında şunları söyledi:

* Türkiye İstatistik Kurumu’na yaptığım ziyaretin etkileri görülüyor. Verilen rakam asgari ücret olarak dolar kurundaki yükselmeyi görürsek aslında düşük. Yılbaşında 384 dolar net gelir elde ediyordu asgari ücretli.

* 4 bin 250 lirayı yadırgamıyoruz. Eğer enflasyonu ve fiyat artışlarını kontrol ederlerse en azından asgari ücretli kardeşlerimiz biraz nefes alabilirler.

“ÜLKEYİ KİM YÖNETİYOR?”

* ‘Ekonomik sıkıntı var, yönetimimizden kaynaklanmıyor’ diyen açıklama. Ülkeyi kim yönetiyor o zaman, onu sormak lazım.

* ‘Erdoğan’ın hiçbir kabahati, günahı yok’ mu demek istiyor. İşin özü; Türkiye iyi yönetilmiyor, TL pul oldu, işsizlik var, ciddi ekonomik sorunlar var ve bu sorunların ivedilikle çözülmesi lazım.

Önümüzdeki yaz bir gıda kriziyle Türkiye karşı karşıya kalırsa kimsenin şaşırması lazım. Uyarma görevi bizim görevimiz. Biz bugünden nelerin yapılması gerektiğini söylüyoruz. Kuru kuruya eleştiri değil. Asgari ücret üzerinden gelir vergisi alınmaması lazım.

“ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRINDA OLAMAZ”

Karamollaoğlu ise şunları dile getirdi:

* Aynı kanaatleri paylaşıyorum. İktidarın tenkid edilmesini demek garipsedim. Bu rakamı doğrudan doğruya Cumhurbaşkanı kendisi açıklıyor. Geçmişte Başbakanlar, Cumhurbaşkanları açıklamazdı. Şimdi bizzat Cumhurbaşkanı kendisi açıklıyor.

* 2 bin 850 liraya göre biz bunu 4 bin 250 TL’ye çıkardık, bununla da övünülmesi icap eder manasında bunu anlıyorum. Ama enflasyon rakamlarını, doları, avroyu dikkate alarak, bunun bir vatandaşın gündelik geçimini sağlayıp, sağlayamayacağına göre değerlendirmek icap eder.

* Vatandaş geçinemiyorsa 4 bin 250 olmasının da farkı olmaz. Mühim olan bir ailenin kendi ihtiyaçlarını karşılayabilmesidir.

* Asgari ücret açlık sınırında olamaz. Açlık sınırının altında hiç olamaz. Bir iktidar kendi insanına, üstelik kendi insanına, aldığın ücretle karnını bile doyuramayacaksın diyemez, diyememeli. Geçinebileceği kadar ücret olacak. Enflasyonun yüksek olduğu bir yerde doğru yaklaşım olmuyor.

* Ben doları kullanmak istemem, niye dolardan bahsederek gündeme konuyu getireyim. Ama ister istemez dış ticaretimizi dolarla yapıyoruz. İhracat yaptığımız zaman o malın karşılığındaki bedelini dolarla ödüyoruz.

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