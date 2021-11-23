Kılıçdaroğlu’ndan Bahçeli’ye: Bu dramı sona erdirmek istiyorsan erken seçimin kapısını aç

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TL’deki tarihi değer kaybının ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu, MHP lideri Devlet Bahçeli’ye erken seçim çağrısında bulunarak, “Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç kardeşim. Bu dramı sona erdirmek istiyorsan erken seçimin kapısını aç. Yazıktır, günahtır bu memlekete” dedi.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TL'nin tarihi değer kaybının üzerine CHP Genel Merkezi'nde bir görüşme gerçekleştirdi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi.

“CİDDİ KAYGILAR DUYDUM”

Davutoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Gün boyu yaşadıklarımız herhangi bir ekonomik kriz olarak anlatılamaz, aktarılamaz, yorumlanamaz.

* Aslında yüreğim yanarak ifade ediyorum. Buraya gelirken de gün boyu yaşadıklarımızı ve dün sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmasında vurguladığı hususları ve açıklama yöntemini gördüğümde ciddi kaygılar duydum.

* Ülkemiz için kaygılar duydum, ekonomimiz için kaygılar duydum ve bugün partimizin ilgili, yetkili birimleriyle de istişare ederek bu kaygılarımızı kamuoyuyla ve siyasi parti liderleriyle paylaşma ihtiyacı gördüm.

“HÂLÂ KRİZİN MAHİYETİNİ ANLAMAMIŞ”

* Her şeyden önce dün sayın Cumhurbaşkanı bir ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı' söylemi kullanarak hâlâ krizin gerçek mahiyetini anlayamadığını ortaya koymuştur. Bu krizi aşmak için her zaman olduğu gibi hamasi bir dil kullanmayı tercih ettiğini ortaya koymuştur.

* Ekonomi rasyonel bir bilim alanıdır. Hamasetle yönetmeye kalktığınızda bumerang gibi gelir sizi ve ülkenizi vurur. ‘Ekonomik Kurtuluş Savaşı' hikayesi kitlelere cazip gelebilir.

* Sayın Cumhurbaşkanı da bu yolla şu ana kadar sergilediği ve sayın Bahçeli tarafından desteklenen AK Parti-MHP iktidarı şeklinde uygulanan ekonomik politikaları meşru kılmaya çalışabilir. Ancak herkes bugün ekonomimizin geldiği kritik aşamada açık, net, sarik bir şekilde tabloyu görmek zorunda.

“HER ZAMAN İSTİŞAREYE HAZIRIZ”

* Diğer parti liderleriyle de bunu paylaşacağım. İktidar yetkililerine de buradan çağrıda bulunuyorum: Ne zaman bu konuları istişare etmek isterlerse her zaman, her zeminde istişare edilir.

“TAMAMEN İKTİDARIN YANLIŞ POLİTİKALARININ ÜRÜNÜ”

* Duyduğum kaygıyı bugün Merkez Bankası Başkanı'nın açıklaması daha da artırmıştır. Çünkü Merkez Bankası Başkanı bütün bu gelişmelerin ekonomik verilerle veya ekonomik tabanda bilimsel olarak izah edilemeyeceğini yani herkes bir dış komplo ve dışarıdan bir saldırıdan bahsediyor. Bugün karşı karşıya kaldığımız tablo tamamen iktidarın yanlış politikalarının ürünüdür.

“ARTIK BU YANLIŞ YOLDA DEVAM ETMEYİN”

* Buradan iktidara çağrıda bulunuyorum: Artık bu yanlış yolda devam etmeyin. Ülkeye de, ekonomiye de, halkımıza da zarar verirsiniz.

* Birincisi; Elinde fırsatı şekilde dolar biriktiren seçkin bir kitleyle, Türk Lirası'nı cebinde taşıyan geniş milyonlar arasında büyü bir gelir uçurumu doğmuştur ve bu uçurum derinleşmektedir.

“ÜLKEDE HUZUR OLMAZ”

* Her yerde milliyetçilik taslayanlar Türk Lirası'nın değer kaybının, Türk Lirası'nın onuru üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarına ne kadar zarar verdiğini görmek ve anlamak zorundadırlar. Bir tarafta dolarla yaşayanlar, bir tarata gittikçe güç kaybeden Türk Lirası ile yaşayanlar arasındaki derin adaletsizliği yaşadıkça ülkede huzur olmaz.

“TL'NİN DOLARA KARŞI BİR KURTULUŞ SAVAŞI'NA İHTİYACI VARDIR”

* Eğer bir Kurtuluş Savaşı söz konusuysa, Türk Lirası'nın dolara karşı bir Kurtuluş Savaşı ihtiyacı vardır ve bu Kurtuluş Savaşı gerçekleştirilmelidir. Dolar karşısında her gün Türk Lirası'nın değerini düşüreceksiniz, ondan sonra da ‘dış mihraklara, ABD2ye kafa tuttuğumuz için bunar yaşanıyor' diyeceksiniz. Bunun tutarlı tarafı yok.

“HEMEN SEÇİM, ŞİMDİ SEÇİM”

* Hep erken seçim diyorduk. Hayır arkadaşlar, ben erken seçim demiyorum, hemen seçim, şimdi seçim diyorum. Çünkü artık bu yükü bu toplumun kaldıracak takati kalmadı. Yeni bir dönemi başlatacak insan unsuru Anadolu insanları içinden çıkmıştır, çıkar. Kimse ümitsizliğe kapılmasın.

KILIÇDAROĞLU: PİYASALARDA YANGIN VAR

Davutoğlu'nun ardından Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

* Piyasalarda yangın var. Piyasalar durmuş vaziyette. Herkesin kafasında kocaman bir soru işareti var, ‘Nereye gidiyoruz?' diye. Kimse önünü göremiyor.

“TÜRKİYE, ERDOĞAN VE AİLESİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜK”

* Türkiye Cumhuriyeti Devleti Erdoğan'dan da, Erdoğan ailesinden de, bu ailenin kurduğu vakıflardan da çok daha büyüktür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kişinin iradesine teslim edilebilir mi? Böyle bir devlet geleneği Metehan'dan bu yana hiç olmamıştır.

“MERKEZ BANKASI’NI NASIL BU DURUMA GETİRDİNİZ?”

* Devletin kurumları tümüyle dumura uğramıştır. Fiyat istikrarından sorumlu olan kurum, yani Merkez Bankası fiyat istikrarını sağlayamıyor. Sadece seyirci konumunda. Yazık günah değil mi? Yetkisi elinden alındı. Kim aldı? Erdoğan aldı bir kararnameyle.

* Merkez Bankası'nı bu duruma nasıl getirdiniz siz? Cumhuriyet'in bir kültürünü, kurumunu nasıl bu hale getirdiniz? Akıl alacak şey değil.

“BAŞKA GİDECEK YERİMİZ YOK”

* Bu gidişten rahatsız olan bütün partilerin çözüm üretme konusunda oturup konuşmaları gerekiyor. Memleket bizim memleketimiz. Başka gidecek yerimiz de yok. Bu ülke bizim ülkemiz.

* Ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz. Dolayısıyla bir araya gelmeliyiz ve Türkiye'yi bu karanlık kuyudan kesinlikle çıkarmalıyız. Yazıktır, günahtır. Çözümü var; akıl var, mantık var, bilgi var, birikim var. Cumhuriyet'in bütün deneyimleri var, yaşadığımız dramlar var. Bütün bunlar örnek alınarak buradan çıkılabilir.

“MİLLETE NİYE GÜVENMİYORSUN?”

Erken seçim talebini yineleyen Kılıçdaroğlu, “Millete niye güvenmiyorsunuz ya? Millet bir daha sizi seçerse dönüp dersiniz ki, ‘Eyy Kılıçdaroğlu bak sen söyledin, seçime gittik bir daha seçtiler beni.' Oturur gururlanırsın. Neden kaçıyorsun? Türkiye en temel krizlerinden birisini yaşıyor, en derin krizlerinden birisini yaşıyor ve Türkiye yönetilmiyor. Suçu dış güçlere atıyorlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu kadar zayıf mı ya? En kritik dönemlerde bile Türk Lirası bu kadar yerlerde sürünmedi” diye konuştu.

BAHÇELİ’YE SESLENDİ: YÜREĞİNDE BİR DAMLA MİLLET SEVGİSİ VARSA…

Konuşmasının devamında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye seslenen Kılıçdaroğlu, “‘Yerli, milli' diyorlar, emin olun bunlar ne millidir ne de yerlidir. Bu iki kavramla en ufak yakınlıkları yok. Zaten bir insan kendisinde olmayan şeyi dillendirir. Halktan tümüyle kopmuş olan sayın Bahçeli'ye seslenmek isterim: Yüreğinde bir damla millet sevgisi varsa seçimin yolunu aç kardeşim. Bu dramı sona erdirmek istiyorsan erken seçimin kapısını aç. Yazıktır, günahtır bu memlekete” dedi.

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