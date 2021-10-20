Kılıçdaroğlu’ndan Bayraktar ailesine başsağlığı telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar’ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar’ı telefonla aradı. Özdemir Bayraktar’a Allah’tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Holding Yönetim Kurulu Başkanı 72 yaşındaki Özdemir Bayraktar, 18 Ekim tarihinde yaşamını yitirmişti.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar'ın vefatı nedeniyle, oğlu Haluk Bayraktar'ı telefonla aradı.
Özdemir Bayraktar'a Allah'tan rahmet dileyen CHP lideri Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.