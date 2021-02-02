Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Kılıçdaroğlu’ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan öğrencilere yönelik iktidara çağrıda bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin" dedi.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 23:39, 02/02/2021
Haberler Gündem

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan öğrencilere yönelik yaptığı açıklamasında hem öğrencilerin ailelerine hem de iktidara seslendi.

Kameralar karşısına geçerek bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Boğaziçi Üniversitesi’ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Eski mezunları istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor” dedi.

“KARŞIMIZDA KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ BİR İKTİDAR VAR”

“Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler, aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağ duyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Açıklamasını iktidara seslenerek bitiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin” çağrısında bulundu.

İlginizi ÇekebilirUğur Dündar, Melih Bulu'nun açıklamasını değerlendirdi: Korkarım sondan 100 olmasınUğur Dündar, Melih Bulu'nun açıklamasını değerlendirdi: Korkarım sondan 100 olmasınİlginizi ÇekebilirSüleyman Soylu'dan Boğaziçi'ndeki gözaltılara ilişkin açıklamaSüleyman Soylu'dan Boğaziçi'ndeki gözaltılara ilişkin açıklama
anne Boğaziçi Üniversitesi CHP İçişleri Bakanı kayyum Kemal Kılıçdaroğlu rektör Sözcü Sözcü Gazetesi Süleyman Soylu Terör terör örgütü Türkiye Uğur Dündar