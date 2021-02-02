Kılıçdaroğlu’ndan Boğaziçi açıklaması: Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Boğaziçi Üniversitesi protestolarında gözaltına alınan öğrencilere yönelik yaptığı açıklamasında hem öğrencilerin ailelerine hem de iktidara seslendi.

Kameralar karşısına geçerek bir açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, “Boğaziçi Üniversitesi’ne bir kayyum rektör atandı. Hiç kimse istemiyor. Öğrenciler istemiyor. Öğretim üyeleri istemiyor. Eski mezunları istemiyor. Zaten çalışacak kişi de bulamadı. Ama gerginlik artıyor. Çocuklarımıza şiddet uygulanıyor” dedi.

“KARŞIMIZDA KONTROLÜNÜ KAYBETMİŞ BİR İKTİDAR VAR”

“Ben bu akşam sevgili öğrencilerimize değil, onların anne ve babalarına seslenmek istiyorum” diyen Kılıçdaroğlu, “Karşımızda kontrolünü kaybetmiş bir siyasi iktidar var. Gerginlikten besleniyor. Bizler, aklıselim sahibi olmak zorundayız. Sağ duyulu hareket etmek zorundayız. İktidarın değirmenine su taşımamak zorundayız” ifadelerini kullandı.

“DERHAL SERBEST BIRAKIN”

Açıklamasını iktidara seslenerek bitiren Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin evlatlarını derhal serbest bırakın ve yarattığınız gerginliğe son verin” çağrısında bulundu.

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