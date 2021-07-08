Kılıçdaroğlu’ndan CHP’li belediyelere 8 maddelik talimat

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, pandemide sanatçıların nefes alabilmeleri için belediyeleri seferber etti.

Sanatçılar için 8 maddelik yerel yönetimler çağrısı CHP Halkla İlişkiler, Sağlık, Kültür ve Sanattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun koordinatörlüğünde hazırlandı.

Kılıçdaroğlu'nun imzasıyla tüm belediye başkanlıklarına yollanan 8 maddelik çağrı şu şekilde:

“ÖNÜMÜZDE TARİHİ BİR GÖREV VAR”

* Önümüzde tarihi bir görev var. Tüm imkânlarımızla kültür ve sanatı ayakta tutmak, kültür ve sanat emekçilerini desteklemek boynumuzun borcudur.

* Yetki alanınız içinde yaşayan yurttaşlarımızın sanata ve kültürel faaliyetlere eşit biçimde erişimini sağlamak, binlerce sanatçının mesleklerini sürdürebilmeleri için gerekli desteği vermek bizlerin görevidir.

8 MADDELİK TALİMAT

*Müzik, tiyatro, gösteri ve performans sanatçıları için gerekli sahne ve gösteri şartlarını sağlayınız. Sanatçıları desteklemek için, nüfus yoğunluğunuz ve bütçeniz oranında oyun alımı yapınız. Mesleğin saygınlığını koruyunuz.

*Sahip olduğunuz açık hava gösteri merkezleri, amfiler gibi mekânları, ekonomik koşulları ve pandemi kısıtlamalarını da gözeterek; müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarına sembolik ücretlerle veya ücretsiz tahsis ediniz.

*Müzik, sahne, tiyatro, gösteri ve performans sanatçılarının, yerel yönetimlerimizin sorumluluğu altında bulunan dijital mecralarda pandemi süreci sona erene kadar bilet ücreti karşılığında etkinlik yapmalarına imkân sağlayınız.

*Parklar, bahçeler, amfiler ve tarihi mekânlarda Tiyatro Seyirliği Geleneğini yeniden başlatınız. Yıllar içinde sonlanmış tiyatro festivalleri ve tiyatro günleri gibi organizasyonlarla halkımızı yeniden tiyatro ile buluşturunuz.

*Açık Hava Gösteri Merkezi, amfi ya da benzeri mekânlara sahip değilseniz, kültür sanat hayatına can suyu olacak bu tesisleri halkımızın kullanımına sunmak için acilen gerekli çalışmaları başlatınız.

*Sosyal hayatın zenginleşmesi için kültür sanat emekçilerine alanlar açılmasını sağlayınız. Tiyatro, çocuk tiyatrosu, konser, dans gösterileri, fuar, söyleşi gibi kültürel etkinlikleri yaygınlaştırınız.

*Bütünüyle bu süreci yürütürken içerisinde sanatçıların da yer aldığı katılımcı komiteler kurmaya özen gösteriniz.

*Kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiğiniz etkinlikleri ve sonuçlarını aylık olarak Genel Merkezimize raporlayınız.