Kılıçdaroğlu’ndan çocuklar için sosyal devlet vurgusu

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü' nedeniyle yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu, "Çocuklar aleyhine haksız uygulamalara karşı, yasal mevzuatta o kadar çok eksiklikler var ki uluslararası sözleşmelere, insan haklarına, çocuk haklarına aykırı düzenlemeler yapılmış durumda… İç hukukun da uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından; 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle ilki geçen yıl “Pandemi ve Çocuk Hakları” temasıyla düzenlenen ve kitaplaştırılan çalışmanın ikincisi, pandemide çocukların yaşadığı sorunlar, karşılaştıkları hak ihlalleri, dijital dünyadaki riskler, fırsatlar ve eşitsizliklerin öneminden hareketle “Dijital Dünya ve Çocuk Hakları” konusunda gerçekleştirildi.

Baroların Çocuk Hakları Merkezlerinden, Derin Yoksulluk Ağı'na, Engelli Çocuk Hakları derneklerinden, FISA Çocuk Hakları Merkezi'ne hak örgütleri temsilcileri ve uzmanlardan oluşan 32 katılımcının yer aldığı toplantıda Dijital dünyada çocuk hakları konusunda sorun ve tespitlerle öneriler dile getirildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN ÇOCUKLAR İÇİN “SOSYAL DEVLET” VURGUSU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çocuk hakları örgütleri katılımcılarını dinledi ve çocukların çoklu hak ihlalleri ile karşı karşıya bırakılmasının çok ciddi bir sorun olduğunu vurguladı. Kılıçdaroğlu; bireylerden kaynaklı sorunlar, ihmal ve istismarlar yaşandığına, bunun yanısıra devletin anayasa ve evrensel ilkelere göre çocukları korumak adına görev ve sorumlulukları olduğuna dikkat çekti.

Engelli çocukların, özel gereksinimi olan çocukların, dezavantajlı grupların pandemide uzaktan eğitime erişimde adaletsizlik yaşadığının, erişim engellerinin eğitimle sınırlı olmadığının, çocukların haklarının ihlal edildiğinin ve yetişkinler tarafından kurgulanan bir dünyada eşitsizlikler, sorunlarla başbaşa bırakıldığının tartışıldığı toplantıda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu;

“Sosyal devleti zorlamak lazım, çocuklar aleyhine haksız uygulamalara karşı… Yasal mevzuatta o kadar çok eksiklikler var ki uluslararası sözleşmelere, insan haklarına, çocuk haklarına aykırı düzenlemeler yapılmış durumda… İç hukukun da uluslararası sözleşmeler ile uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.” diyerek hak örgütlerine katkıları için teşekkür etti.

“ÇOCUK HAKLARI ÖRGÜTLERİNİN ÖNERİLERİ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ”

20 Kasım 2020'de gerçekleştirdikleri toplantının ardından Pandemi ve Çocuk Hakları kitabını çıkardıklarını, CHP olarak bütüncül çocuk politikası ve temel ilkelerden hareketle çalışmalar yaptıklarını söyleyen CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca;

“Dijital haklar tüm dünyada tartışılıyor. Politikalar üretmez bu konuda önlemler almazsak çocukları büyük riskler bekliyor. Çocuk hakları örgütlerinin önerileri bizim için çok değerli… Yazılı olarak da bizlere iletecekleri çalışmalarının yer alacağı raporumuzu tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağız.” dedi.

“RAPORU KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ”

BM kararına da dikkat çeken Karaca, “Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi, çocuk haklarının dijital ortamda da geçerli olacağını tanıyan Genel Yorum No 25'i kabul etti. 4 Şubat 2021 tarihinde Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi tarafından kabul edilen ve 24 Mart 2021 tarihinde yayınlanan bu karar çok önemli… Bu belge ile dijital ortamda her çocuğun hakkına saygı duyulması, hakkının korunması ve gereklerinin yerine getirilmesi vurgulanıyor. Dijital hakları tartışmamız, mevzuat düzenlemeleri yapmamız ve gerekli önlemler için politikalar geliştirmemiz gerekiyor. Biz CHP olarak hak örgütleriyle çalışmalarımıza devam edeceğiz.” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca’nın yanısıra Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile CHP İnsan Hakları Çalışma Grubu üyeleri katıldı.

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