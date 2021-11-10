Kılıçdaroğlu’ndan ‘Cumhurbaşkanıyla aranız nasıl?’ sorusuna yanıt: Hiç merak etmeyin…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Muratpaşa'da, “Z Kuşağı Atatürk’ü Anıyor” programında gençlerle buluştu. Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen 'Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?' sorusuna "Onun sinirlerini bozacağım" diye yanıt verdi.

Hakan KAYA

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya'da Muratpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Z Kuşağı Atatürk'ü Anıyor” programında gençlerin sorularını yanıtladı.

“TEKNOLOJİ LİSELERİ KURACAĞIZ”

Türkiye’deki ara eleman sıkıntısına dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şunları söyledi;

*Türkiye’deki bütün organize sanayi bölgelerinde teknoloji liseleri kuracağız. Teknoloji liselerin özelliği şu; gelecek kişi, bunlar en az 6 yıl olacak, her bir öğrenci branşında ders görecek.

*Üçüncü sınıftan itibaren sanayide kendi alanıyla ilgili gidecek stajını yapacak. Stajını yaparken onun sosyal güvenlik primini devlet ödeyecek. Okuldan mezun olduktan sonra arzu ediyorsa stajını yaptığı fabrikada çalışabilir.

*Üniversiteye gitmek istiyorsa, kendi çalıştığı alanın izdüşümü olan üniversiteye artı puanla gitmiş olacak. 2-3 puan daha artısı olacak diğerlerine göre.

*O zaman teknoloji liseleri çok daha cazip hale gelecek, üniversiteyi kazanamazsa işi hazır olacak, dolayısıyla ara eleman sıkıntısı büyük ölçüde bitmiş olacak. Bunlar yapılabilir. Bunların yapılabilmesi için sizin oyunuza ihtiyacımız var.

“6 MİLYON 300 BİN GENÇ, TÜRKİYE’NİN KADERİNİ DEĞİŞTİRECEK”

Türk gençliğinin dünya siyaset tarihinde önemli bir rolü olduğunu ve ilk kez otoriter bir yönetimi seçimle gönderebileceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

*Türkiye’deki gençler sandığa giderek, ‘otoriter yönetim istemiyoruz, demokratik bir yönetim istiyoruz, düşüncelerimiz özgürce açıklamak istiyoruz, yapılan hataları rahat dillendirmek istiyoruz, yöneticileri özgürce eleştirebileceğim ortamı yaratmak istiyorum ve sandığa gideceğim, kendi ülkemde demokrasi istiyorum’ diyeceksiniz.

*6 milyon 300 bin genç, Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Sizin önümüzdeki seçimlerde dünya siyaset tarihine böyle bir armağanı verme olanağınız var.

“DEMEK Kİ SİYASET YANLIŞ KURGULAMIŞ OLAYI”

Türkiye’nin tarım ürünlerindeki ihracat sıkıntısına da dikkat çeken Kılıçdaroğlu, “Konya’dan küçük Hollanda’nın yıllık tarım ürünü ihracatı 180 milyar doların üzerinde. Devasa Türkiye Cumhuriyeti’nin tarım ürünü ihracatı ne kadar? 18-19 milyar dolar. Demek ki bir sorunumuz var. Demek ki siyaset yanlış kurgulamış olayı. Onun değişmesi lazım.” dedi.

“ONUN SİNİRLERİNİ BOZACAĞIM”

Kılıçdaroğlu, kendisine yöneltilen ‘Cumhurbaşkanı ile aranız nasıl?’ sorusuna “Onun sinirlerini bozacağım. Hiç merak etmeyin beraber indireceğiz” diye yanıt verdi.

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