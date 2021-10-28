Kılıçdaroğlu’ndan Cumhuriyet Bayramı mesajı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır. Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, 'demokratik, laik, sosyal hukuk devleti' ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek" ifadelerini kullandı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. “Millet egemenliğinin yegâne yönetim biçimi olan Cumhuriyetimiz'in 98'inci yaşı kutlu olsun” diyen Kılıçdaroğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:

* Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki milletimizin, binbir emek ve fedakârlık ile kurduğu Cumhuriyet, ‘bilhassa kimsesizlerin kimsesi’ olmak üzere inşa edilmiş, egemen güçlere karşı kazanılan zaferlerin ardından, milletimizin hiçbir ferdi öksüz kalmamıştır.

“CUMHURİYET'İ DEMOKRASİ İLE TAÇLANDIRACAĞIZ”

* Günümüzde, ekonomik ve siyasi bir buhranın içerisinde bulunan ülkemizin, yine aynı ilkeye, sıkı sıkıya bağlanması şarttır. Milletimizin kara kışı atlatabilmesi için, Cumhuriyet'in en temel değerlerinden biri olan ‘Sosyal Devlet'e ihtiyaç ne kadar fazla ise, mevcut iktidarın uygulama ihtimali de o kadar azdır. Bu nedenle, kalbinde millet ve Cumhuriyet sevdası taşıyan bizlerin ilk hedefi, aç ve açıkta tek bir kişi kalmayacak şekilde halkımızı kucaklayarak, kara kışı atlatmaktır.

* Ardından yapılacak ilk seçimde millet iradesi tecelli edecek, Cumhuriyet, ‘demokratik, laik, sosyal hukuk devleti’ ilkesi temelinde, tüm kurumları ile tesis edilecek. İşte o büyük gün geldiğinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetleri aşmak üzere, Cumhuriyet'i demokrasi ile taçlandıracağız. Milletimize söz verdik, başaracağız!

“YAŞASIN CUMHURİYET”

* Bu duygu ve inançla 98'inci yaşını kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Kurtuluş Savaşı Önderleri ve şehitlerini, terörle mücadelede şehit olan kahramanlarımızı rahmetle anıyorum. Gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!