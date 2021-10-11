Kılıçdaroğlu’ndan Dünya Kız Çocukları Günü mesajı: Sizi çok seviyorum

Dünya Kız Çocukları Günü’nü kutlayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Kız çocuklarımızın varlığıyla, azmiyle, başarılarıyla aydınlanacak yarınlar. Sizi çok seviyorum” ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Dünya Kız Çocukları Günü'nü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı.

“KIZ ÇOCUKLARIMIZIN BAŞARILARIYLA AYDINLANACAK YARINLAR”

Küçük kız çocuklarını severken çekilmiş fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, “Özgürce ve doya doya yaşayacağınız bir ülke için, sizin içindir tüm mücadelemiz. Kız çocuklarımızın varlığıyla, azmiyle, başarılarıyla aydınlanacak yarınlar. Sizi çok seviyorum” notunu düştü.