Kılıçdaroğlu’ndan enflasyon tepkisi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK’in Ekim ayı için yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 19.89 olarak açıklamasına tepki gösterdi.: Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız.

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TÜİK verilerine göre ekimde yıllık tüketici enflasyonu yüzde 19,89’a yükseldi. Eylülde enflasyon yüzde 19,58 idi. Ekimde zam şampiyonu bir önceki aya göre yüzde 48,26’lık fiyat artışıyla hırka oldu.

Rakamın açıklanmasıyla dolarda artış görüldü. Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAGrup) hesapladığı enflasyon ise TÜİK'in açıkladığı rakamın çok üzerinde oldu. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ekimde aylık yüzde 6.90, yıllık yüzde 49,87 arttı.

BAZI ÖNEMLİ ADIMLAR ATACAĞIZ

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile tepkisini dile getirdi. “Halk çarşı pazarda net görüyor” diyen ve gerçek enflasyonun yüzde 40'ın üzerinde olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, “Şahsım ve şürekası ülkeyi bitirmeye kararlı ama unuttukları bir şey var. Biz varız ve buradayız. Benim en önemli meselem halkımın sofrasıdır. Bazı önemli adımlar atacağız.” ifadelerini kullandı.

ÖZTRAK: BUNLARIN TÜKETİCİYE YANSIMAZSI KAÇINILMAZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Faik Öztrak da sosyal medya hesabı üzerinden ekonomideki durumu maddeler halinde özetledi.

1- Ekim ayı kış mevsiminin kapısıdır. Kapı aralandı. Bu yıl kış, ne yazık ki kara kış. TÜİK 'in tüm makyajlarına rağmen, hayat pahalılığı milleti ezip, geçiyor.

2- Ekim'de tüketici fiyatları % 2,39 arttı. 12 aylık tüketici enflasyonu ise “ince işçilikle” % 19,89'da kaldı. Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubuna göre ise 12 aylık enflasyon % 49,87.

3- Üretici enflasyonunda ise tarihi rekor var. Ekim'de yıllık üretici enflasyonu % 46,31. Yine bu dönemde, ara malı fiyatları % 53,20, Enerji fiyatları % 72,63 artış göstermiş. Bunların bir süre sonra tüketiciye yansıması ise kaçınılmaz.

4- Üretici ve tüketici enflasyonu arasındaki makas “turpun büyüğü heybede” diye bağırıyor.

Ekimde üretici enflasyonu tüketici enflasyonun 26,42 puan üzerinde. Bu da ayrı bir rekor.

5- Eylül’de yayımlanan OVP, “2021 sonu için enflasyon % 16,2 olacak” dedi. TCMB geçen hafta bu tahmini çöpe attı. “Enflasyon yıl sonunda % 18,4 olacak” dedi. Son iki ayda enflasyon sadece % 2,3 olacak da, bu son tahmin de tutacak. Bu da artık çok zor.

6- Ekim üretici enflasyonun açıklanmasıyla, devletin kendi alacaklarına uygulayacağı zam (değerleme oranı) netleşti. Maktu harçlara, MTV 'ye, damga vergisine, trafik cezalarına, pasaporta % 36,2 zam gelecek. Erdoğan bu zammı yapacak mı?Göreceğiz.

7- Tüketicinin en çok kullandığı ürünlerin fiyatlarındaki artışlar ise % 20'nin üzerinde. Tüketici sepetinde % 57 ağırlığa sahip olan “gıda ve alkolsüz içecekler,” “konut”, “ulaştırma” grubunda 12 aylık fiyat artışı % 21-27 bandında.

8- En çok ağırlığa sahip ürün gruplarında fiyat artışlarının yüzde 20'nin üzerinde olmasına rağmen manşet enflasyonun % 20'nin hemen altında kalması TÜİK 'in ince işçiliğini gösteriyor.

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