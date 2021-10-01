Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a yeni anayasa yanıtı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi: Büyük bir olasılıkla MHP'ye yaptığı çağrı. Bizim de bir çalışmamız elbette olacak.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 27'nci dönem 5'inci yasama yılı açılış programında konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Erdoğan, “Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz, neticede karar ve takdir yüce Meclis'indir. İlk anayasa teklifimize katkı verecek herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı. Yeni anayasanın başarıyla hayata geçirileceğini umut ediyorum” dedi.

İTTİFAKIN BÜTÜN BİLEŞENLERİ ÇALIŞIYOR

Meclis’te gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı yaptığının hatırlatılması üzerine şunları söyledi: Partiler yeni anayasa teklifini kamuoyuyla paylaşmalı” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt verdi: Büyük bir olasılıkla MHP’ye yaptığı çağrı. Bizim de bir çalışmamız elbette olacak. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem için çalışıyoruz. İttifak olarak, ittifakın bütün bileşenleri çalışıyor.