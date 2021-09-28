Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Bay Kemal mi yaptı bu zamları?

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, son dönemde peş peşe yapılan zamlara dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Gübreye zam geldi, mazota zam geldi, ilaca zam geldi, otoyollara zam geldi, her şeye zam geldi. Şimdi Allah aşkına bir düşünün… Ya bu zamları yapan Bay Kemal’ mi? Kim yaptı bu zamları?

Kemal ATLAN

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Çeşitli ziyaretler için Bilecik'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bozüyük'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve muhtarla bir araya geldi. “El oğluna avuç açan bir Türkiye değil; üretimiyle, alın teriyle dünyaya mallarını ihraç eden, satan bir Türkiye talep ediyoruz, istiyoruz” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

– Şimdi geldiğimiz tabloya bakalım. Bekliyoruz dışarıdan para gelecek mi diye… Kim bu hale soktu? Yalvarıyoruz “Acaba dışardan bize para gelecek mi?” diye. Konuşuyoruz “Acaba Biden benimle görüşecek mi?” diye, “Görüşmezsem mahvolacağım” diye, “Bari yüz yüze değil, telefonla mı görüşsek acaba” diye… Cumhuriyet tarihinde böyle bir tablo çıktı mı ortaya? Biz aynı zamanda bütün komşularımızla barış içerisindeydik. Hiç kimseyle kavga etmedik. Nedir bu halimiz? Neden bu hale geldik?

DOLARLA İŞ YAPTIRANLAR ASLA ŞİKAYET ETMEZ

– Son iki haftada görüyorsunuz; Türk Lirası değer kaybediyor, dolar ve avroda da ciddi bir yükseliş var. Yol yapıyorsun, köprü yapıyorsun, metro yapıyorsun, güzel, ne yapıyorsan yap… Devleti dolar üzerinden borçlandırıyorsun. Geçiş dolarla, ister tünelden geç, ister köprüden geç, ister yoldan geç, hep dolarla. Pek çok ey dolarla. Kim ödüyor bunları? Sizler ödüyorsunuz. Hep beraber ödüyoruz. Dolarla bu işi yaptıranlar veya yapanlar hiç şikayet ederler mi? Asla şikayet etmezler. Türk Lirası karşısında doların değeri yükseldikçe bunların işi iştir. Hiçbir zararları yok.

FATURA VATANDAŞA ÇIKIYOR

– Devletin bütün ihalelerini vermişsin… Müteahhit Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, yatırımın yapıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti toprakları, taşeronlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, onların işçileri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, peki sen işi niye dolarla, Euro’yla veriyorsun? Hani sen yerli ve milliydin kardeşim? Nasıl oldu da bu iş oldu? Kanaat önderleri olarak size şikayet ediyorum. Yanlış yapıyorlar ve ülkeyi bu hale getirdiler.

– Gübreye zam geldi, mazota zam geldi, ilaca zam geldi, otoyollara zam geldi, her şeye zam geldi. Şimdi Allah aşkına bir düşünün… Ya bu zamları yapan Bay Kemal mi? Kim yaptı bu zamları? Yoksa ‘dış güçler' mi bu zamları yaptı? İlaca zam, gübreye zam, Ya gübreye yaptıkları zammın farkında mı bunlar acaba? Bu gübre fiyatları nereden nereye gitti, kim yaptı bu zammı? Fatura kime çıkıyor? Vatandaşa çıkıyor… ‘Niye pahalıya satıyorsun?' Kardeşim ucuza ver, ucuz satayım. Onlara göre kabahat vatandaşta. Kendisinin hiçbir kabahati yok… Sanki o yapmadı zammı, başkaları yaptı.

SAKIN UMUTSUZLUĞA KAPILMAYIN

– Türkiye'yi birlikte aydınlığa çıkaracağız. Bu eleştirileri yapıyorum ama sakın umutsuzluğa kapılmayın. Türkiye'nin çözülmeyecek hiçbir sorunu yoktur. Bütün mesele şudur: Siyasetin temiz ve ahlaklı olması lazım. Siyasetin dürüst olması lazım. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı kendi internet siteme koydum, karımın yüzüğü dahil. Hepsi benim alın teriyle kazandığım para. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Merkezi'nin internet sitesinde benim mal varlığım var.

SİYASETTE ZENGİNLEŞMEK MÜMKÜN DEĞİL

– Şunu gördüm: 2002'den beri siyasetin içindeyim. Siyasete girip de bir adam zenginleşiyorsa, kesin malı götürüyordur. Bu işin ortası yok… Siyasette zenginleşmek mümkün değil arkadaşlar. Nasıl zenginleşeceksin? Nasıl köşeyi döneceksin? Öyle kişiler var ki; bir yerden değil, iki yerden, üç yerden, dört yerden, beş yerden maaş alıyorlar. Onların keyfi yerinde. Asgari ücretli, işsiz, bunlarda ciddi sorunumuz var.