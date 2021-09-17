Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Beka kim, sen kim!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan Erdoğan'a sert sözlerle yüklendi.

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Twitter hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, şunları yazdı:

* Erdoğan “Muhalefetin Türkiye bekası, refahı derdi yok” demiş. Erdoğan, sen ülkenin mahallelerini satmış birisin. Beka kim, sen kim!

*Emperyalistler oturdukları yerden demografimizi değiştirdiler. O sattığın mahallelere in, orada görürsün refahı. Saray hayatı sana iyi gelmiyor.