Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün önce yaptığı "Göç akını söz konusu değil" açıklamasının ardından bugün “Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullanmasına CHP lideri Kılıçdaroğlu da tepki gösterdi. Erdoğan'a, "Sabah başka akşam başka konuşuyorsun" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Sınırı koruyamadığını, Biden’a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez. Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin!" ifadelerini kullandı.

SOZCU.COM.TR

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki günlerde yaptığı “Türkiye yolgeçen hanı değildir. Ülkemizde sosyal medyada birilerinin abarttığı şekilde sınırlarımızdan düzensiz göç akını söz konusu değil” açıklamalarının ardından bugün “Giderek yoğunlaşan ve İran üzerinden gelen bir Afgan göçmen dalgası ile karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın bugünkü açıklamalarına sosyal medyadan tepki gösterdi.

Bugün Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde selden mağdur olan vatandaşlarla görüşen Kılıçdaroğlu, “Selden mağdur olan insanlarımızın yanında olabilmek için belediye başkanlarımızla birlikte bölgedeydik. Maalesef ülkece canımızın derdine düştüğümüz bu günlerde, bir de önümüzde Afganistan ve olası göçler konusu var; ve bunu başka bir zamana öteleme lüksümüz yok! Tüm gelişmeleri sürekli sizlerle paylaşacağımın sözünü vermiştim, öyle de yapmaya devam edeceğim” dedi.

“HANİ HÜKÜMETİN SINIRLARIMIZA HAKİMDİ?”

Erdoğan’ın “Türkiye olarak İran üzerinden gerçekleşen ve giderek yoğunlaşan bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız” sözlerine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a “2 bin 400 km ötedeki sığınmacı nasıl bizi tehdit ediyor? Hani hükümetin sınırlarımıza hakimdi? Yoksa değil mi?” sorularını yöneltti.

“SABAH AKŞAM BAŞKA KONUŞUYORSUN”

Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

* Olmadığını ve kasten oldurmadığını biliyoruz. Çünkü her gün düzensiz yeni sığınmacılarla karşı karşıya kalıyoruz. Sonra da senin anlattıklarınla…

* Yol geçen hanı” mı Türkiye Erdoğan? Sınırı koruyamadığını, Biden'a verdiğin sözü yerine getirdiğini itiraf ediyorsun. Bunca sığınmacıyı bu topraklar kabul edemez.

* Kapalı kapılar ardında hangi taahhütlerde bulunduğunu söyle artık millete. Yine mi mal varlığınla tehdit edildin! Sabah başka akşam başka konuşuyorsun, aldığın talimata göre görüşün değişiyor.

“BAHÇELİ’NİN SESİNİN ÇIKMAMASI SIĞINMACILARI KABUL ETTİĞİNİN İTİRAFIDIR”

* Bahçeli'nin ise hiç sesinin çıkmaması sığınmacıları kabul ettiğinin itirafıdır. Erdoğan'ın her söylediğini emir komuta zinciri içinde yerine getiriyor, sonra da “en milliyetçi benim” diye geçiniyor.

* Son olarak MHP'ye gönül vermiş, vatansever insanlarımıza seslenmek istiyorum: Bu olanları ülkemize reva gören MHP yönetimine ses çıkarmayacak mısınız?

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